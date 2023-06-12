Налог на роскошь: сколько будут платить владельцы десятков квартир, авто, яхт и дорогого алкоголя

Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на круглом столе в Сенате 12 июня рассказал, каким видят в ведомстве налог на роскошь, а именно на десятки квартир, дорогие авто, яхты, алкоголь и табачную продукцию, сообщает Zakon.kz.

Вице-министр сообщил, что в ведомстве сейчас работают над повышением налогообложения предметов роскоши. Он подчеркнул, что речь не идет об отдельном, едином налоге. Это будет дополнительное налогообложение отдельных категорий товаров, через акцизы и налог на имущество.

"Например, налог на имущество. У нас сейчас, вы знаете, налог на имущество с физлиц и так имеет прогрессивную шкалу. Чем выше стоимость – тем выше ставка. От 0,01 до 1,5%. Но есть налогоплательщики, которые имеют десятки квартир в собственности, если каждую отдельную квартиру брать, ставка применяется к отдельной стоимости объекта. Допустим, однокомнатная квартира 20 млн, ставка одна. А если 10 квартир, это 200 млн, шкала выше и, соответственно, ставка другая, намного выше. Поэтому мы предполагаем, что будет для таких категорий налог на имущество считаться по совокупности, соответственно он будет намного выше, то есть повышенное налогообложение будет по этому". Азамат Амрин

По транспортным средствам МНЭ предлагает также поставить определенный порог. Сегодня рассматривается сумма в 50 млн тенге. Если рыночная стоимость автомобиля превышает этот порог, то дополнительное налогообложение будет взиматься через акцизы.

"У нас есть налогоплательщики, у которых есть в собственности самолеты и яхты. По ним тоже, если так смотреть, у нас уплаченная сумма на один объект примерно 13 тысяч всего. Тут надо, конечно, в разы поднимать. Мы эту ситуацию исправим, то есть транспортный налог на яхты и самолеты мы увеличим и повысим". Азамат Амрин

Также и с алкоголем и табачной продукцией. По словам Азаматар Амрина, есть отдельные категории дорогостоящего алкоголя.

"У нас есть ликеро-водочные изделия, которые стоят, допустим, по пять-шесть млн тенге одна бутылка. А ставка налога там всего 714 тенге. Тоже по такой категории предлагается в процентах стоимости взыскивать акциз и таким образом усилить налогообложение. Также по табаку аналогично". Азамат Амрин

Сейчас эти нормы пока обсуждаются. Министр национальной экономики Алибек Куантыров еще в конце 20222 года говорил о том, что налог на роскошь планируют ввести уже в 2024 году.