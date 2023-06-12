В Талдыкоргане нашли тело экс-руководителя отдела образования

В минувшие выходные близ реки Каратал обнаружено тело экс-руководителя отдела образования города Талдыкорган Розы Бармановой, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в департаменте полиции Жетысуской области, тело женщины обнаружено без внешних признаков насильственной смерти. Факт официально зарегистрирован в городской полиции с организацией соответствующей проверки.



"Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить причину смерти", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Роза Барманова возглавляла городской отдел образования с 2016 по 2022 годы.

Напомним, в апреле 2023 года стало известно, что Антикоррупционной службой задержаны сотрудники отдела образования города Талдыкорган. Их подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах.