Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Спорт Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Талдыкоргане нашли тело экс-руководителя отдела образования

В Талдыкоргане нашли тело экс-руководителя отдела образования Фото: Zakon.kz
В минувшие выходные близ реки Каратал обнаружено тело экс-руководителя отдела образования города Талдыкорган Розы Бармановой, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в департаменте полиции Жетысуской области, тело женщины обнаружено без внешних признаков насильственной смерти. Факт официально зарегистрирован в городской полиции с организацией соответствующей проверки.

"Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить причину смерти", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Роза Барманова возглавляла городской отдел образования с 2016 по 2022 годы.

Напомним, в апреле 2023 года стало известно, что Антикоррупционной службой задержаны сотрудники отдела образования города Талдыкорган. Их подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах.

Читайте также

Как спасатели тушат пожар в Абайской области

Минтруда проведет расследование гибели людей при тушении пожара в Абайской области

Новый глава МЧС оценил риски усиления огня в Абайской области

Азат Жумаханов
Жетысуская область Талдыкорган
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Касым-Жомарт Токаев
Токаев: Соответствующие органы дали неправильный прогноз по масштабу бедствия
Главное к утру: День траура, награды для погибших, расследование пожара
Главное к утру: День траура, награды для погибших, расследование пожара
В МВД казахстанцам напомнили о "старой" схеме мошенников
В МВД казахстанцам напомнили о "старой" схеме мошенников
Смертельная авария произошла в центре Алматы
Смертельная авария произошла в центре Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления