Руководитель отдела образования Талдыкоргана осужден за взятки

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жетысуской области огласил приговор в отношении руководителя отдела образования города Талдыкорган Джолдыханова Ж., сообщает Zakon.kz.

Он признан виновным в получении взятки в размере 280 млн тенге от главного бухгалтера этого же отдела за сокрытие фактов хищения бюджетных средств и неувольнение с работы.

Джолдыханов Ж. осужден к 11 годам лишения свободы и пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.

В рамках превентивных мер прошли слушания с участием коллектива осужденного.





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Ранее Антикоррупционная служба завершила расследование в отношении должностных лиц отдела образования Талдыкоргана по факту создания организованной преступной группы и участия в ней в целях хищения бюджетных средств.

Устойчивая организованная преступная группа занималась противоправными деяниями на территории Талдыкоргана в период с января 2020 года по март 2023 года.

На системной основе они совершали хищения бюджетных средств, перечисляя зарплату физическим лицам, фактически не работавшим, а также на свои личные счета.

В результате преступных действий государству причинен ущерб в размере 4,3 млрд тенге.

Ранее в Антикоре отчитались, что за 2,5 года борьбы с коррупцией вернули народу Казахстана 1,07 трлн тенге.

