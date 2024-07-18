Руководитель отдела образования Талдыкоргана осужден за взятки
Он признан виновным в получении взятки в размере 280 млн тенге от главного бухгалтера этого же отдела за сокрытие фактов хищения бюджетных средств и неувольнение с работы.
Джолдыханов Ж. осужден к 11 годам лишения свободы и пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.
В рамках превентивных мер прошли слушания с участием коллектива осужденного.
Ранее Антикоррупционная служба завершила расследование в отношении должностных лиц отдела образования Талдыкоргана по факту создания организованной преступной группы и участия в ней в целях хищения бюджетных средств.
Устойчивая организованная преступная группа занималась противоправными деяниями на территории Талдыкоргана в период с января 2020 года по март 2023 года.
На системной основе они совершали хищения бюджетных средств, перечисляя зарплату физическим лицам, фактически не работавшим, а также на свои личные счета.
В результате преступных действий государству причинен ущерб в размере 4,3 млрд тенге.
Ранее в Антикоре отчитались, что за 2,5 года борьбы с коррупцией вернули народу Казахстана 1,07 трлн тенге.