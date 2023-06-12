Золотовалютные резервы Нацбанка РК снизились в мае до 35,5 млрд долларов США

На сокращение ЗВР в мае повлияли отток средств из БВУ, снижение стоимости золота и другие факторы, сообщает Zakon.kz

Снижение произошло после достижения исторического максимума по золотовалютным резервам (ЗВР) в 37,6 млрд долларов в апреле. В прошлом месяце увеличение было связано с поступлением средств на валютные счета Минфина, которые лишь временно "осели" в ЗВР, об этом рассказала заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова. В мае эти средства были перенаправлены в Национальный фонд.

"Рост на рынке золота, наблюдавшийся в первой половине месяца, был связан с опасениями инвесторов по поводу возможного дефолта по госдолгу США. Однако после урегулирования данного вопроса котировки драгоценного металла развернулись в сторону понижения". Заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова

По итогам мая стоимость золота снизилась с 1983 до 1959 долларов за унцию. Среди негативных факторов динамики ЗВР в Нацбанке отметили отток средств БВУ и других клиентов Нацбанка, а также выплату госдолга.

Объем валютных активов Национального фонда в мае вырос. По предварительным данным Нацбанка, к концу месяца он составил 59,2 млрд долларов, прирост около 400 млн долларов.

"Несмотря на негативную переоценку облигаций из-за роста ставок и коррекции на рынке акций, существенные валютные поступления в размере 1,7 млрд долларов нивелировали отрицательный инвестиционный доход. Это отразилось на росте активов фонда. При этом, в мае из Нацфонда в республиканский бюджет был перечислен 491 млрд тенге в виде трансфертов". Алия Молдабекова

Курс тенге

По данным Нацбанка на укрепление курса тенге в мае значительное влияние оказали налоговые выплаты.

"Май является большим "налоговым" месяцем. Поэтому конвертация валютной выручки для оплаты квартальных налоговых выплат экспортерами оказала заметное влияние на укрепление курса на 1,2% за месяц до 447,71 тенге за доллар США. Вместе с тем необходимо отметить, что в течение мая курс тенге демонстрировал разностороннюю динамику". Алия Молдабекова

Снижение продаж валюты в июне

Продажа валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в мае составила 800 млн долларов, как и прогнозировалось в апреле. При этом в июне, объем продаж может значительно сократиться до 500-550 млн долларов.

"Операции ЕНПФ по покупке валюты в рамках поддержания валютной доли составили 240 млн долларов. В июне покупка валюты составит от 200 до 250 млн долларов. Валютных интервенций в мае Национальный банк не проводил". Алия Молдабекова

Отмечается, что субъекты квазигосударственного сектора продолжают реализовывать часть валютной выручки на внутреннем рынке. Объем обязательных продаж в мае составил 323 млн долларов.