Прогноз: от чего будет зависеть курс доллара на следующей неделе

Какие факторы могут оказать давление на курс тенге и негативно повлиять на стоимость доллара в ближайшее время – в материале Zakon.kz

Текущую неделю тенге завершил очередным снижением. Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов на KASE составил 503,42, или на 4,95 тенге меньше по сравнению с предыдущим днем. Отметим, что на этой неделе нацвалюта укреплялась до 498 тенге за доллар.

Фото: Национальный банк РК

Ведущий аналитик АФК Алмат Оракбай отмечает, что важную роль в формировании курса USDKZT продолжают играть внутренние факторы. Так, мартовское повышение базовой ставки до 16,5% дало сигнал игрокам рынка о готовности монетарного регулятора принимать оперативные меры по борьбе с инфляцией и повысило привлекательность отдельных тенговых инструментов, способствуя укреплению доверия к тенге.

"Запланированные трансферты из Нацфонда в марте в объеме 600-800 млн долларов и реализация инвалюты на сумму около 500 млн долларов в рамках политики зеркального отражения покупок золота способствуют стабильности предложения инвалюты. Эти меры значительно снижают волатильность курса". Алмат Оракбай

Во внешней среде также наблюдаются отдельные позитивные изменения, оказывающие благоприятное воздействие на рынок, добавил аналитик.

В частности, наблюдается продолжительное укрепление российского рубля на фоне ожиданий нормализации отношений между РФ и США и одновременное ослабление индекса доллара из-за опасений рецессии в американской экономике.

По оценкам эксперта, договоренность между США, Россией и Украиной о прекращении атак на энергетические объекты и обеспечении безопасности в акватории Черного моря может привести к дальнейшему снижению геополитической напряженности в регионе.

"Однако сохраняются риски, связанные с динамикой цен на нефть, особенно в контексте предстоящего решения ОПЕК+ по увеличению добычи, которое может оказывать давление на валютный рынок на следующей неделе. Напомним, ранее картель принял решение начиная с апреля постепенно выходить из ряда добровольных сокращений на 88 тыс. баррелей в сутки, суммарно на 2,2 млн баррелей. На этом фоне цены на нефть скорректировались вниз: средняя стоимость барреля в марте составляет 70,8 доллара против февральского значения в 74,8 доллара". Алмат Оракбай

Помимо этого, на внутреннем рынке важными событиями, которые могут влиять на формирование курса USDKZT, на следующей неделе станут данные по запланированным объемам продаж инвалюты из Нацфонда на апрель и инфляции в стране за март.

Аналитик заключил, что в совокупности эти факторы могут играть определяющее влияние на валютный рынок не только на перспективу недели, но и всего следующего месяца.

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