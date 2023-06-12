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Убийство или доведение до самоубийства – в Актобе погибла девушка

Убийство или доведение до самоубийства - в Актобе погибла девушка Фото: Zakon.kz
В Актобе погибла девушка. Родственники подозревают убийство, в полиции завели дело о доведении до самоубийства, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях города Актобе появилась информация о гибели 19-летней девушки. Дело обросло противоречивыми слухами и домыслами и стало резонансным.

В instagram-аккаунте aktobe_afishi приводятся слова родственников и близких погибшей. Они опасаются, что девушку убили, а перед этим изнасиловали.

По другой версии, девушка выбросилась из окна 7 этажа.

В Департаменте полиции Актюбинской области прокомментировали ситуацию.

"По данному факту городским отделом полиции №1 УП г. Актобе зарегистрировано уголовное дело по ст.105 УК РК, то есть доведение до самоубийства. По делу назначен ряд экспертиз, расследование продолжается. Иная информация в рамках расследования уголовного дела разглашению не подлежит". Пресс-служба ДП Актюбинской области

Ход расследования взят на личный контроль руководства ДП.

Ранее стало известно, что в Талдыкоргане нашли тело экс-руководителя отдела образования.

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