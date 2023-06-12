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Актер Майкл Фассбендер попал в аварию на гонках во Франции

Попал в аварию на гонках во Франции Фото: Instagram/fassbenderthebest
Актер Майкл Фассбендер разбил машину во время автомобильной гонки на выносливость "24 часа Ле-Мана", сообщает Zakon.kz.

Гонки проходили во Франции. Актер участвовал в гонке в составе немецкой команды Proton Competition. Авария произошла за 18 минут до финиша, передает Deadline.

До этого Майкл Фассбендер держался на трассе Porsche Curves более пяти часов. Но во время одного из поворотов звезда фильма "Люди Икс" не справился с управлением и влетел в ограждение.

Отмечается, что звезда Фассбендер не пострадал и смог вернуть машину в боксы до того, как она была официально выведена из эксплуатации. Артист ехал на спортивном автомобиле марки Porsche 911.

Это было второе участие актера в гонке на выносливость. В прошлом году он дважды попал в аварию на "24 часа Ле-Мана" (в квалификации и в гонке), но его машина смогла вернуться на трассу.

В 2021 году Фассбендер завоевал второе место в Портимане, а в 2022 году занял третье место в Ле-Кастелле.

Ранее стало известно, что портрет ДиКаприо ушел с молотка на аукционе за 1,3 млн долларов.

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