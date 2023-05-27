Портрет ДиКаприо ушел с молотка на аукционе за 1,3 млн. долларов

В рамках 76-го Каннского кинофестиваля на благотворительном аукционе продали портрет Леонардо ДиКаприо за 1,3 миллиона долларов, сообщает Zakon.kz.

Благотворительная организация, занимающаяся сбором средств на исследования в области СПИДа, представила единственный в своем роде портрет ДиКаприо, пишет Menafn.

Произведение, которое было частью серии Spin Painting художника Дэмиена Херста, было создано в 2016 году и подписано как звездой Титаника, так и британским художником.

Лео несколько лет отсутствовал на благотворительном аукционе. Однако, в этом году звезда Голливуда решил посетить вечер с мамой для продвижения нового фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны".

Среди других присутствовавших звезд были Ребел Уилсон, Ева Лонгория, Кейт Бекинсейл и Хайди Клум, а также выступили Бебе Рекса, Холзи, Глэдис Найт и Адам Ламберт.



Самая высокая ставка была сделана на сделанный на заказ Aston Martin за 1,5 млн евро.

Всего на благотворительном вечере удалось собрать около 17 миллионов долларов США.