Умер певец и актер из "Одиннадцати друзей Оушена" Майкл Делано

На 85 году жизни умер американский певец и актер Майкл Делано, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Hollywood Reporter, скончался артист в одной из клиник Лас‑Вегаса еще 20 октября. Жена актера подтвердила, что причиной смерти стал сердечный приступ.

В 1960 году Майкл начал музыкальную карьеру под псевдонимом Key Larson. В 1971 состоялся его дебют в кино – он снялся в вестерне "Кэтлоу" с Юлом Бриннером и Леонардом Нимоем.

Также он известен ролью управляющего казино Уолша в фильме "Одиннадцать друзей Оушена" и в сиквеле проекта. Всего в его фильмографии свыше 70 проектов. Делано был женат на протяжении 28 лет, у него осталась дочь Бри, а также внуки Майкл и Линкольн, а также внучка Джексон.

