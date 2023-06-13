Диетолог дала совет, как выбрать качественное мороженое

Эксперт рассказала, как правильно выбирать мороженое в летний сезон. Иногда оно может оказаться опасным для здоровья, сообщает Zakon.kz.

Главный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова в беседе с Lenta.ru рассказала, что отношение к мороженному, как очень вредному продукту неверно, но ограничивать его количество все равно необходимо.

Врач обратила внимание сладкоежек на то, что мороженное может быть источником необходимых для организма веществ в связи с его составом и часто используемыми добавками. Для приготовления десерта часто используется молоко, фруктовые пюре, орехи, а также фрукты и порошок какао. Все эти продукты содержат вещества, полезные для организма. Но вместе с тем, его повышенная калорийность требует дозированного употребления лакомства.

По словам Стародубой, различные сорта мороженого можно разделить на три общие группы.

"Содержание сахара в этих видах мороженного примерно одинаковое. Поэтому чем выше содержание жиров в продукте данной группы, тем выше его калорийность", - сказала она.

В частности, средняя калорийность стандартной порции (100 граммов) молочного мороженого в вафельном стаканчике составит 125 килокалорий, сливочного - 180 килокалорий, а пломбира - свыше 220 килокалорий,



Кроме того, подчеркнула диетолог, мороженое может быть покрыто глазурью, из-за чего в лакомстве возрастет содержание сахара и жиров, соответственно калорийность будет еще выше - около 300 ккал и более на 100 граммов продукта.

Стародубова рассказала про еще один вид мороженого - щербет или фруктовой лед. Такое лакомство не содержит жиров, однако содержание сахара в нем значительно выше.

Также врач не рекомендует употреблять в пищу продукт с неоднородной консистенцией, внутри которого можно рассмотреть мелкие кристаллики льда, так как это может означать, что мороженое подвергалось частичному размораживанию и повторной заморозке, что является небезопасным для организма.

Ранее Антонина Стародубова опровергла популярный миф о лечении мороженым ангины.