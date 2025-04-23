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Советы

Как правильно выбрать мороженое

Как правильно выбрать мороженое, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 15:18 Фото: unsplash
Летом мороженое является самым востребованным десертом, но для него необходимы особые условия хранения. В связи с этим 23 апреля 2025 года в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК рассказали, как правильно выбрать излюбленное лакомство, сообщает Zakon.kz.

Чтобы избежать отравления от мороженого, казахстанцам важно помнить следующее:

  1. Мороженое при неправильном хранении приобретает нехарактерный привкус, глазурь покрывается белым налетом и имеет неоднородную консистенцию.
  2. Сроки хранения зависят от вида, технологии изготовления, способа фасовки, типа упаковки, условий хранения и ингредиентов (от несколько часов до 1,5 месяца). На длительность хранения влияет также объем упаковки: чем больше фасовка мороженого, тем меньше сроки хранения и годности.
  3. При покупке мороженого в торговой сети обращайте внимание на состояние камеры. Она должна быть чистой, без посторонних продуктов и запахов.
  4. Продавцы должны быть в специальной форме и головном уборе, пользоваться одноразовыми перчатками.
  5. Вздутая упаковка – признак просроченного мороженого.
  6. Воздержитесь от покупок мороженого в местах неустановленной торговли и на развес. Поинтересуйтесь о наличии у продавца медкнижки и документов, подтверждающих безопасность продукции.

Ранее Минздрав обратился к казахстанцам из-за опасного заболевания – Конго-Крымской геморрагической лихорадки.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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