Как правильно выбрать мороженое
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Летом мороженое является самым востребованным десертом, но для него необходимы особые условия хранения. В связи с этим 23 апреля 2025 года в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК рассказали, как правильно выбрать излюбленное лакомство, сообщает Zakon.kz.
Чтобы избежать отравления от мороженого, казахстанцам важно помнить следующее:
- Мороженое при неправильном хранении приобретает нехарактерный привкус, глазурь покрывается белым налетом и имеет неоднородную консистенцию.
- Сроки хранения зависят от вида, технологии изготовления, способа фасовки, типа упаковки, условий хранения и ингредиентов (от несколько часов до 1,5 месяца). На длительность хранения влияет также объем упаковки: чем больше фасовка мороженого, тем меньше сроки хранения и годности.
- При покупке мороженого в торговой сети обращайте внимание на состояние камеры. Она должна быть чистой, без посторонних продуктов и запахов.
- Продавцы должны быть в специальной форме и головном уборе, пользоваться одноразовыми перчатками.
- Вздутая упаковка – признак просроченного мороженого.
- Воздержитесь от покупок мороженого в местах неустановленной торговли и на развес. Поинтересуйтесь о наличии у продавца медкнижки и документов, подтверждающих безопасность продукции.
Ранее Минздрав обратился к казахстанцам из-за опасного заболевания – Конго-Крымской геморрагической лихорадки.
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