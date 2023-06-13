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В Туркестанской области два села отказались от алкоголя

В Туркестанской области два села отказались от алкоголя Фото: Zakon.kz
В Ордабасинском районе Туркестанской области села Тореарык и Жусансай отказались от употребления алкоголя. Решение свело уровень преступности к нулю, сообщает Zakon.kz.

Два села в Ордабасинском районе объявили себя непьющими. Такое решение сельчане приняли еще пять лет назад, и за это время здесь не было зарегистрировано преступлений. Местные жители уверены, что одной и причин стало решение отказаться от спиртного, пишет Otyrar.

"В этих поселках за 5 лет не было зарегистрировано ни одного преступления. Одной из причин стал отказ от употребления спиртного. Так в населенном пункте Тореарык вообще не употребляют спиртные напитки". Галымжан Куашбаев, начальник отдела полиции Ордабасинского района

Особое внимание здесь уделяют культуре воспитания детей, которым прививают уважение к старшим, знакомят с культурой и учат соблюдать правила. К тому же сельчане активно занимаются спортом.

"Очень большое значение имеет спорт. Большинство молодых людей активно тренируются. Предприниматели построили новый спорткомплекс. Конечно, большое внимание стоит уделить и нашей совместной работе с полицией". Куанышбек Зиябек, заместитель акима Караспанского сельского округа

Ранее об отказе от алкоголя рассказали жители села имени Сакена Сейфуллина Жанааркинского района Улытауской области. Здесь жители не употребляют спиртное третий год.

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