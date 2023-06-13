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Юная шахматистка из Атырау третий раз стала чемпионкой мира

Юная шахматистка из Атырау третий раз стала чемпионкой мира Фото: Facebook/Darmen Sadvakasov
Зарина Нургалиева, 14-летняя шахматистка из Атырау, в третий раз взяла "золото" на чемпионате мира. На этот раз юная шахматистка стала лучшей по блицу, сообщает Zakon.kz.

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В Батуми, Грузия, завершился юношеский чемпионат мира по шахматам, в котором приняла участие и 14-летняя Зарина Нургалиева. Юная шахматистка из Атырау завоевала в ходе чемпионата серебряную медаль в категории "рапид", пишет АкЖайык.

"Золото" Зарина Нургалиева взяла в быстрой игре "блиц". Победа стала третьим по счету званием чемпионки мира для юной спортсменки.

Всего в чемпионате мира среди юношей, что проходил в Батуми, приняли участие 426 спортсменов из 35 стран мира.

12 июня сборная Казахстана по пара хоккею завоевала "бронзу" Континентального Кубка. На групповом этапе казахстанские пара хоккеисты уступили командам Россия-1 (8:0) и Россия-2 (9:1) и обыграли Армению со счетом 13:0.

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Мария Мельникова
Грузия Атырау Батуми Казахстан
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