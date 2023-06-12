Сборная Казахстана по пара хоккею завоевала "бронзу" Континентального Кубка

На групповом этапе казахстанские пара хоккеисты уступили командам Россия-1 (8:0) и Россия-2 (9:1) и обыграли Армению со счетом 13:0, сообщает Zakon.

IV Континентальный Кубок по пара хоккею проходил в Сочи, передает пресс-служба РГКП "Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями".

В матче за третье место они также встречались с Арменией и одержали уверенную победу со счетом 8:0.

"Конечно, приятно выигрывать медали. Мы достигли этого за два года. Даже не верится, что медаль висит на шее. Мы заслужили это упорным трудом. Спасибо моей команде и организаторам за такой турнир. В этом году мы принимаем участие чемпионате мира. Надеемся выступить на нем достойно и защитить честь страны на международном уровне. На соревнованиях мы набрали хороший опыт – это только стимулирует нас на большие достижения. Мы хотим попасть в высшую группу чемпионата мира и сыграть на Паралимпиаде. Это наша цель. Мы мечтаем об этом". Нападающий сборной Казахстана по пара хоккею Кайрат Сабиров

В конце апреля казахстанцы завоевали четыре медали на ЧА по парадзюдо.