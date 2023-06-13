Женщина проснулась в гробу на собственных похоронах в Эквадоре

Белла Монтойя умерла от инсульта в возрасте 76 лет. Ее нашли живой незадолго до погребения, сообщает Zakon.kz.

В свидетельстве о смерти женщины указали, что она перенесла "остановку дыхания вследствие неуточненного цереброваскулярного заболевания", сообщает Barrons.



Близкие быстро организовали похороны. Она провела несколько часов в гробу. Однако, когда родственники начали переодевать ее, чтобы подготовить к погребению, они не могли поверить, что она подает признаки жизни.

Сын Беллы, Гилберт Бальберан, рассказал, что его мать начала двигать левой рукой, открыла глаза и рот. Она пыталась дышать.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как вокруг Белли Монтойи собрались люди.





Ее близким сказали позвонить в службу спасения, чтобы они могли доставить Беллу в больницу. Парамедики наблюдали за ее жизненными показателями, прежде чем доставить ее в ближайшее медицинское учреждение.

Сейчас она находится в той же больнице и в том же отделении интенсивной терапии, где была констатирована ее смерть.

Министерство здравоохранения Эквадора проведет расследование инцидента и попытается выяснить, как женщина была объявлена мертвой, но при этом осталась жива.



В заявлении министерства говорится, что женщина не реагировала на попытки реанимации после остановки дыхания, и дежурный врач констатировал ее смерть.

Сын женщины намерен подать заявление о происшествии в местную прокуратуру и обвинить больницу в халатности.