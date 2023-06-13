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Умер замглавы Комитета административной полиции МВД Жандос Мураталиев

Умер замглавы Комитета административной полиции МВД Жандос Мураталиев Фото: gov.kz
На 49-м году жизни не стало заместителя председателя Комитета административной полиции (КАП) Министерства внутренних дел РК Жандоса Мураталиева, сообщает Zakon.kz.

Причина смерти, как уточнили в КАП, – продолжительная болезнь.

Полковник полиции Мураталиев Жандос Дуйсебаевич родился 2 января 1975 года в Алматинской области. В 1997 году окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби. Специальность по образованию: юрист. В 2016 году окончил Казахский автомобильно-дорожный университет им. Л.Б. Гончарова. Специальность по образованию: инженер организации перевозок, движения и эксплуатация автотранспорта. Квалификация по диплому: Магистр технических наук.

За достигнутые успехи в служебной деятельности неоднократно поощрялся руководством Министерства внутренних дел.

Трудовой стаж:

  • с октября 1997 года по июнь 2008 года – следователь, старший следователь, ГУВД, ДВД Алматы;
  • с июня 2008 года по февраль 2010 года – служба в Департаменте таможенного контроля по Алматы и Алматинской области;
  • с февраля 2010 года по октябрь 2013 года – начальник отдела, заместитель начальника Управления дорожной полиции ДВД Алматы;
  • с октября 2013 года по июль 2021 года – заместитель начальника управления, начальник Управления административной полиции ДП Алматы;
  • с июля 2021 года по настоящее время – заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК.

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