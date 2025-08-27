#АЭС в Казахстане
Общество

Повысят ли штрафы за нарушение ПДД в Казахстане, рассказали в МВД

Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета административной полиции (КАП) Министерства внутренних дел (МВД) РК Кайсар Султанбаев на брифинге в СЦК 27 августа 2025 года высказался о наказании за нарушение ПДД, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, какое наказание планируется применять к водителям, которые систематически нарушают ПДД и будут ли ужесточаться законы в этой части.

"В последние годы мы и так столько внесли изменений по ужесточению ответственности за нарушение ПДД и все административные правонарушения в этой сфере. Поэтому считаем, что мы, в принципе, достаточно ужесточили наше законодательство", – ответил Кайсар Султанбаев.

Между тем, по его словам, будет вестись работа по цифровизации и организации работы.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 15:15
Ввести обязательные уроки по ПДД в школах предлагают в МВД

Ранее Кайсар Султанбаев рассказал о планах снизить скорость движения авто на дорогах страны.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
