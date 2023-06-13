На полгода ограничат вывоз бычков и баранчиков из Казахстана
Приказом с 23 июня 2023 года на шесть месяцев вводятся количественные ограничения (квоты):
- на вывоз с территории РК в третьи страны и в страны ЕАЭС бычков в количестве 60 000 голов;
- на вывоз с территории РК в третьи страны и в страны ЕАЭС баранчиков в количестве 120 000 голов.
Также документом определен порядок распределения количественных ограничений (квот).
Уполномоченный орган в области развития агропромышленного комплекса не позднее 3 рабочих дней со дня введения в действие Правил размещает на интернет-ресурсе объявление о начале карантинирования животных и распределения квот на вывоз бычков и баранчиков.
В объявлении указывается:
- количественный лимит для постановки бычков и баранчиков на карантинирование;
- лимит на одну откормочную площадку и на одного товаропроизводителя для получения квоты на вывоз товаров;
- дата и время начала и завершения периода карантинирования животных и распределения квот на вывоз товаров;
- перечень необходимых документов для карантинирования животных и распределения квот на вывоз товаров.
Количественный лимит для постановки бычков на карантинирование составляет 60 000 голов, из них:
- для откормочных площадок – 30 000 голов;
- для товаропроизводителей – 30 000 голов.
Количественный лимит для постановки баранчиков на карантинирование составляет 120 000 голов, из них:
- для откормочных площадок – 30 000 голов;
- для товаропроизводителей – 90 000 голов.
Лимит на одну откормочную площадку для получения квоты на вывоз бычков из РК составляет в совокупном количестве не более 500 голов, а на одного товаропроизводителя – не более 200 голов.
Лимит на одну откормочную площадку для получения квоты на вывоз баранчиков из РК составляет в совокупном количестве не более 1000 голов, а на одного товаропроизводителя – не более 500 голов.
После получения копии утвержденного плана карантинирования животных заявители обращаются в государственные ветеринарные организации, созданные акиматами, и подают заявку.
Сотрудник ветеринарной организации осуществляет прием и регистрацию заявки в день ее поступления.
После завершения периода карантинирования животных осуществляется распределение количества квот на вывоз товаров с территории Республики Казахстан.
Распределение количества квот на вывоз товаров с территории Республики Казахстан осуществляется в ИС ЕАСУ автоматически при выдаче главным государственным ветеринарно-санитарный инспектором городов республиканского значения, столицы, района, города областного значения и его заместителями, государственными ветеринарно-санитарными инспекторами на основании утвержденного списка ветеринарных сертификатов.
Распределение количества квот на вывоз товаров с территории РК осуществляется до полного исчерпания количества квот по каждому виду товара, после чего государственные ветеринарно-санитарные инспекторы отказывают в выдаче ветеринарного сертификата.
Уполномоченный орган размещает на интернет-ресурсе уполномоченного органа итоги распределения квот: сводный перечень заявителей, получивших квоту на вывоз товаров, с указанием наименования товара, количества распределенных квот.
Правила вводятся в действие 23 июня 2023 года.