На полгода ограничат вывоз бычков и баранчиков из Казахстана

Министр сельского хозяйства подписал приказ от 5 июня 2023 года "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных с территории Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Приказом с 23 июня 2023 года на шесть месяцев вводятся количественные ограничения (квоты):

на вывоз с территории РК в третьи страны и в страны ЕАЭС бычков в количестве 60 000 голов ;

; на вывоз с территории РК в третьи страны и в страны ЕАЭС баранчиков в количестве 120 000 голов.

Также документом определен порядок распределения количественных ограничений (квот).

Уполномоченный орган в области развития агропромышленного комплекса не позднее 3 рабочих дней со дня введения в действие Правил размещает на интернет-ресурсе объявление о начале карантинирования животных и распределения квот на вывоз бычков и баранчиков.

В объявлении указывается:

количественный лимит для постановки бычков и баранчиков на карантинирование; лимит на одну откормочную площадку и на одного товаропроизводителя для получения квоты на вывоз товаров; дата и время начала и завершения периода карантинирования животных и распределения квот на вывоз товаров; перечень необходимых документов для карантинирования животных и распределения квот на вывоз товаров.

Количественный лимит для постановки бычков на карантинирование составляет 60 000 голов, из них: для откормочных площадок – 30 000 голов;

для товаропроизводителей – 30 000 голов. Количественный лимит для постановки баранчиков на карантинирование составляет 120 000 голов, из них: для откормочных площадок – 30 000 голов;

для товаропроизводителей – 90 000 голов.

Лимит на одну откормочную площадку для получения квоты на вывоз бычков из РК составляет в совокупном количестве не более 500 голов, а на одного товаропроизводителя – не более 200 голов.

Лимит на одну откормочную площадку для получения квоты на вывоз баранчиков из РК составляет в совокупном количестве не более 1000 голов, а на одного товаропроизводителя – не более 500 голов.

После получения копии утвержденного плана карантинирования животных заявители обращаются в государственные ветеринарные организации, созданные акиматами, и подают заявку.

Сотрудник ветеринарной организации осуществляет прием и регистрацию заявки в день ее поступления.

После завершения периода карантинирования животных осуществляется распределение количества квот на вывоз товаров с территории Республики Казахстан.

Распределение количества квот на вывоз товаров с территории Республики Казахстан осуществляется в ИС ЕАСУ автоматически при выдаче главным государственным ветеринарно-санитарный инспектором городов республиканского значения, столицы, района, города областного значения и его заместителями, государственными ветеринарно-санитарными инспекторами на основании утвержденного списка ветеринарных сертификатов.

Распределение количества квот на вывоз товаров с территории РК осуществляется до полного исчерпания количества квот по каждому виду товара, после чего государственные ветеринарно-санитарные инспекторы отказывают в выдаче ветеринарного сертификата.

Уполномоченный орган размещает на интернет-ресурсе уполномоченного органа итоги распределения квот: сводный перечень заявителей, получивших квоту на вывоз товаров, с указанием наименования товара, количества распределенных квот.

Правила вводятся в действие 23 июня 2023 года.