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Законодательство РК

В Казахстане продлили ограничения на вывоз бычков, овец и коз

Скот, скотоводство, бараны, овцы, сельское хозяйство , фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 15:06 Фото: primeminister.kz
Министр сельского хозяйства подписал приказ от 11 октября 2024 года "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных с территории Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, вводятся сроком на шесть месяцев количественные ограничения (квоты):

  • на вывоз с территории Казахстана в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза крупного рогатого скота живого в количестве 85 тыс. голов бычков старше 12 месяцев;
  • на вывоз с территории Казахстана в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза овец и коз живых в количестве 120 тыс. голов баранчиков старше шести месяцев.

Ранее в МСХ поясняли, что временные ограничительные меры экспорта бычков и баранчиков введены в целях недопущение массового вывоза скота и развития переработки животноводческой продукции.

Также утверждены Правила распределения количественных ограничений (квот).

Уполномоченный орган в области развития агропромышленного комплекса не позднее трех рабочих дней со дня ведения в действие правил размещает на интернет-ресурсе уполномоченного органа gov.kz объявление о начале распределения квот на вывоз бычков старше 12 месяцев и баранчиков старше шести месяцев.

В объявлении указывается следующая информация:

  • количественный лимит для вывоза бычков старше 12 месяцев и баранчиков старше шести месяцев;
  • лимит на одну откормочную площадку и на одного товаропроизводителя для вывоза бычков старше 12 месяцев и баранчиков старше шести месяцев.

После введения в действие правил на портале формируется количественный лимит объема квоты на вывоз бычков старше 12 месяцев и баранчиков старше шести месяцев.

Количественный лимит для вывоза бычков старше 12 месяцев составляет 85 тыс. голов, из них:

  • для откормочных площадок – 55 тыс. голов;
  • для товаропроизводителей – 30 тыс. голов.

Количественный лимит для вывоза баранчиков старше шести месяцев составляет 120 тыс. голов, из них:

  • для откормочных площадок – 60 тыс. голов;
  • для товаропроизводителей – 60 тыс. голов.

Лимит на одну откормочную площадку для получения квоты на вывоз бычков старше 12 месяцев с территории РК составляет в совокупном количестве не более 4 тыс. голов, а на одного товаропроизводителя – не более 500 голов.

Лимит на одну откормочную площадку для получения квоты на вывоз баранчиков старше шести месяцев с территории республики составляет в совокупном количестве не более 1 тыс. голов, а на одного товаропроизводителя – не более 500 голов.

При этом выдаваемая квота на одну откормочную площадку не может превышать 20% от мощности откормочной площадки и на момент распределения квоты фактическое количество поголовья, находящегося на откормочной площадке, должно быть в два раза больше от запрашиваемого объема квоты.

При распределении количества квот на вывоз бычков старше 12 месяцев и баранчиков старше шести месяцев данные о владельцах сельскохозяйственных животных, а также данные о количестве сельскохозяйственных животных подтверждаются через базу данных по идентификации сельскохозяйственных животных и информационную систему "Единая автоматизированная система управления отраслями агропромышленного комплекса e-Agriculture".

Распределение количества квот на вывоз бычков старше 12 месяцев и баранчиков старше шести месяцев осуществляется до полного исчерпания количества квот.

Приказ вводится в действие с 26 октября 2024 года.

При этом утрачивает силу приказ и. о. министра сельского хозяйства от 18 января 2024 года, которым вводилось ограничение на вывоз сельскохозяйственных животных.

Как сообщалось, со 2 февраля 2024 года в Казахстане на шесть месяцев установили квоты на вывоз бычков, коз и овец.

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