Добыча металлических руд и угля снизилась в Казахстане

Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании правительства 13 июня сообщил, что в Казахстане снизилась добыча металлических руд и угля, но выросла добыча нефти и газа, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алибек Куантыров сообщил, что по информации Бюро национальной статистики, в текущем году экономика Казахстана выросла на 4,5% по сравнению с январем-маем прошлого года. В том числе рост в реальном секторе составил 3,6%, а в сфере услуг – 4,9%.

"По всем основным отраслям отмечается положительная динамика, при этом наибольший рост демонстрируют строительство, торговля, а также информация и связь. Темп роста инвестиций в основной капитал составил 17,2%. Приток инвестиций вырос в транспорте и складировании – на 56,1%, сельском хозяйстве – на 30,8%, операциях с недвижимостью – на 3%, а также в промышленности – на 15,7%, в том числе в горнодобывающей промышленности – на 13,4% и обрабатывающей промышленности – на 2,8%", – добавил он.

Сохраняет, по данным главы МНЭ, положительные темпы роста обрабатывающая промышленность: объем производства вырос на 3,3%. В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства в машиностроении на 31,9%, в том числе в автомобилестроении – на 40,8% и производстве электрооборудования – на 37,8%.

Отмечается, что рост зафиксировали в следующих отраслях: производство продуктов питания, продуктов нефтепереработки, строительных материалов, напитков, пластмассовых изделий и легкой промышленности.



"Объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 1,3%. При этом добыча нефти выросла на 2,4%, добыча газа – на 1,3%, добыча прочих полезных ископаемых – на 20%. Добыча металлических руд снизилась на 0,5%, услуги в горнодобывающей промышленности – на 7,3%, добыча угля – на 8,5%", – резюмировал Куантыров.

11 января министр национальной экономики Алибек Куантыров рассказал, что рост экономики Казахстана в 2022 году составил 3,1%.