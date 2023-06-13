Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Добыча металлических руд и угля снизилась в Казахстане

Добыча металлических руд и угля снизилась в Казахстане Фото: pxhere
Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании правительства 13 июня сообщил, что в Казахстане снизилась добыча металлических руд и угля, но выросла добыча нефти и газа, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алибек Куантыров сообщил, что по информации Бюро национальной статистики, в текущем году экономика Казахстана выросла на 4,5% по сравнению с январем-маем прошлого года. В том числе рост в реальном секторе составил 3,6%, а в сфере услуг – 4,9%.

"По всем основным отраслям отмечается положительная динамика, при этом наибольший рост демонстрируют строительство, торговля, а также информация и связь. Темп роста инвестиций в основной капитал составил 17,2%. Приток инвестиций вырос в транспорте и складировании – на 56,1%, сельском хозяйстве – на 30,8%, операциях с недвижимостью – на 3%, а также в промышленности – на 15,7%, в том числе в горнодобывающей промышленности – на 13,4% и обрабатывающей промышленности – на 2,8%", – добавил он.

Сохраняет, по данным главы МНЭ, положительные темпы роста обрабатывающая промышленность: объем производства вырос на 3,3%. В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства в машиностроении на 31,9%, в том числе в автомобилестроении – на 40,8% и производстве электрооборудования – на 37,8%.

Отмечается, что рост зафиксировали в следующих отраслях: производство продуктов питания, продуктов нефтепереработки, строительных материалов, напитков, пластмассовых изделий и легкой промышленности.

"Объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 1,3%. При этом добыча нефти выросла на 2,4%, добыча газа – на 1,3%, добыча прочих полезных ископаемых – на 20%. Добыча металлических руд снизилась на 0,5%, услуги в горнодобывающей промышленности – на 7,3%, добыча угля – на 8,5%", – резюмировал Куантыров.

11 января министр национальной экономики Алибек Куантыров рассказал, что рост экономики Казахстана в 2022 году составил 3,1%.

Читайте также

Нацбанк: Курс тенге укрепился на 3,1% за пять месяцев

Нацбанк: Инфляция замедляется третий месяц подряд

В два раза вырос объем маркированной обуви в Казахстане

Мадина Мамырханова
Куантыров Алибек МНЭ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Касым-Жомарт Токаев
Токаев: Соответствующие органы дали неправильный прогноз по масштабу бедствия
Главное к утру: увольнение вице-министра нацэкономики, загадочная смерть в Актобе, поиски тракториста
Главное к утру: увольнение вице-министра нацэкономики, загадочная смерть в Актобе, поиски тракториста
14-летнего подростка пригласили работать в SpaceX
14-летнего подростка пригласили работать в SpaceX
В МВД казахстанцам напомнили о "старой" схеме мошенников
В МВД казахстанцам напомнили о "старой" схеме мошенников
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления