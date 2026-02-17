#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
491.97
583.77
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
491.97
583.77
6.39
Экономика и бизнес

Увеличить добычу угля и железной руды планируют в Казахстане

Уголь, добыча угля, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 11:05 Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 17 февраля 2026 года на заседании правительства рассказал об ожидаемых результатах в рамках внедрения проактивной политики в экономику страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Он пообещал обеспечить участие в инвестиционных проектах ведущих иностранных стратегических партнеров, обладающих сильными компетенциями и передовыми технологиями.

"В стране имеются огромные запасы сырья в углехимической отрасли. Капиталоемкие проекты в углехимии позволяют производить широкий перечень товаров, в том числе аммиак, метанол, этанол, полипропилен, газ, что может экспортироваться. Одним из потенциальных проектов является завод по производству газа из угля в Карагандинской области мощностью 2 млрд куб. м газа в год и стоимостью около 2 млрд долларов. В сегменте может быть реализовано множество капиталоемких экспортных проектов", – сказал Жумангарин.

Он также привел и другой пример.

"Компания Qarmet реализует проекты на сумму около 3,5 млрд долларов в ближайшие 3 года. В результате реализации инвестиционной программы будет не только увеличена добыча угля в 1,4 раза, железной руды в 1,8 раза, но также и будет производиться в 1,7 раза больше концентратов, выпуск сортопроката будет увеличен в 2,3 раза. Также будет запущен новый литейно-прокатный комплекс мощностью 4 млн тонн", – добавил вице-премьер.

Ранее Серик Жумангарин рассказал об основных моментах перехода к проактивной политике государства в экономике.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Правительство Казахстана усилит участие в работе с инвесторами
10:48, Сегодня
Правительство Казахстана усилит участие в работе с инвесторами
Жумангарин рассказал, за счет чего планируют сдержать инфляцию в Казахстане
10:53, 21 января 2026
Жумангарин рассказал, за счет чего планируют сдержать инфляцию в Казахстане
В ВВП Казахстана снизилась доля горнодобывающего сектора
10:36, Сегодня
В ВВП Казахстана снизилась доля горнодобывающего сектора
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский форвард "Ахмата" рассказал, в каком случае будет удовлетворён
11:23, Сегодня
Казахстанский форвард "Ахмата" рассказал, в каком случае будет удовлетворён
Когда состоится бой Майка Тайсона и Флойда Мейвезера
10:59, Сегодня
Когда состоится бой Майка Тайсона и Флойда Мейвезера
Денис Тен и Михаил Шайдоров: какие вершины покорили два гения фигурного катания
10:31, Сегодня
Денис Тен и Михаил Шайдоров: какие вершины покорили два гения фигурного катания
Тревожную информацию для фанатов "Барыса" опубликовала КХЛ в день матча с "Металлургом"
10:26, Сегодня
Тревожную информацию для фанатов "Барыса" опубликовала КХЛ в день матча с "Металлургом"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: