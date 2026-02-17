Увеличить добычу угля и железной руды планируют в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 17 февраля 2026 года на заседании правительства рассказал об ожидаемых результатах в рамках внедрения проактивной политики в экономику страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Он пообещал обеспечить участие в инвестиционных проектах ведущих иностранных стратегических партнеров, обладающих сильными компетенциями и передовыми технологиями. "В стране имеются огромные запасы сырья в углехимической отрасли. Капиталоемкие проекты в углехимии позволяют производить широкий перечень товаров, в том числе аммиак, метанол, этанол, полипропилен, газ, что может экспортироваться. Одним из потенциальных проектов является завод по производству газа из угля в Карагандинской области мощностью 2 млрд куб. м газа в год и стоимостью около 2 млрд долларов. В сегменте может быть реализовано множество капиталоемких экспортных проектов", – сказал Жумангарин. Он также привел и другой пример. "Компания Qarmet реализует проекты на сумму около 3,5 млрд долларов в ближайшие 3 года. В результате реализации инвестиционной программы будет не только увеличена добыча угля в 1,4 раза, железной руды в 1,8 раза, но также и будет производиться в 1,7 раза больше концентратов, выпуск сортопроката будет увеличен в 2,3 раза. Также будет запущен новый литейно-прокатный комплекс мощностью 4 млн тонн", – добавил вице-премьер. Ранее Серик Жумангарин рассказал об основных моментах перехода к проактивной политике государства в экономике.

