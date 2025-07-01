Месячная инфляция в Казахстане замедляется второй месяц подряд

В июне 2025 года месячный индекс потребительских цен в Казахстане замедлился и составил 0,8% (в мае 2025 г. – 0,9%), сообщает Zakon.kz.

По данным Бюро национальной статистики, из продуктов питания снижение цен отмечено на огурцы – на 19,5%, капусту – на 18,1%, помидоры – на 15%, чеснок – на 8,4%, бананы – на 3,4%, яйца – на 3%. Повышение цен наблюдается на мороженое – на 1,9%, йогурт – на 1,6%, орехи – на 1,5%, рулеты, кексы – на 1,3%, кондитерские изделия, прохладительные напитки – по 1%, сосиски, сардельки – на 0,9%.

По непродовольственным товарам в июне т.г. рост цен отмечен на электромясорубки – на 2,5%, утюги – на 1%.

Среди услуг тарифы на горячую воду снизились на 6,2%. Цены на услуги фотографов повысились на 3,3%, организатора проведения торжеств – на 2,8%, ремонт телевизора – на 2,4%, услуги по обслуживанию и ремонту жилых помещений – на 1,4%, парикмахерских и салонов красоты – на 1,3%.

В годовом исчислении инфляция в июне 2025 г. составила 11,8%.

В годовом выражении крупа гречневая подешевела на 9%, рис – на 8,3%, огурцы – на 3,5%, крупа овсяная – на 2,5%, курага – на 2,3%. Груши подорожали на 11,3%, кукуруза консервированная – на 10,8%, фруктовые и овощные соки – на 10,4%.

Среди непродовольственных товаров цены выросли на блендеры – на 7,8%.

По сравнению с июнем 2024 года цены на услуги кабельного телевидения выросли на 2,2%.

Показатель индекса потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, рассчитывается ежемесячно. Наблюдения ведутся по тарифам и ценам на услуги и товары, всего по 508 позициям. Динамические изменения по инфляции можно посмотреть на специально разработанном интерактивном дашборде, где охвачены показатели, начиная с 2018 года.

С января 2025 года при построении индекса потребительских цен доля продовольственных товаров составляет 40,0%, непродовольственных – 30,3%, платных услуг – 29,7%.

Ранее сообщалось, сможет ли Нацбанк снизить инфляцию к концу года.