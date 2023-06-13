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Казахстан завоевал "золото" и "серебро" в последний день ЧА-2023 по велоспорту

Велоспорт Золото Серебро Фото: Instagram/kcfkz
В заключительный день азиатского первенства по велоспорту казахстанские спортсмены положили в свою копилку две награды. Наши велогонщики отметились двумя медалями в групповой гонке среди мужчин, сообщает Zakon.kz.

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В финальный день континентального первенства на высшую ступень пьедестала почета поднялся казахстанец Глеб Брусенский, который стал лучшим на финишной черте в групповой гонке. Другой казахстанский велогонщик Евгений Гидич занял второе место в этой престижной дисциплине.

Велоспорт Серебро ЧА-2023

Фото: Instagram/kcfkz

А накануне, наша юниорка Евгения Заам удостоилась медалью серебряного качества чемпионата Азии в групповой гонке. Спортсменка преодолела дистанцию 46 км за 1 час 13 минут и 45 секунд, казахстанка уступила лидеру всего лишь одну секунду.

Подводя итоги соревнований, велогонщики сборной Казахстана завоевали 15 медалей на чемпионате Азии в Таиланде среди взрослых, андеров, юниоров и паравелоспорту.  

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Куандык Шынасилов
Казахстан
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