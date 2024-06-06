Сборная Казахстана завоевала еще три "золота" на ЧА-2024 по велоспорту

Великолепными результатами порадовали казахстанские велогонщики в стартовый день азиатского первенства в Алматы. Хозяева соревнований положили в свою копилку четыре награды высшей пробы, сообщает Zakon.kz.

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Как передает пресс-служба КФВС, сначала сборная Казахстана не имела себе равных в смешанной эстафете на 40 км, переиграв на финише команду Узбекистана и Гонконга.

"Ребята показали отличный результат, наши велосипедисты прошли хорошую подготовку перед ЧА, что доказали делом. Не буду никого отмечать, все проехали ровно. Они сделали большой задел перед следующими стартами. Наши девушки молодцы, если сравнивать с прошлой Азией в Таиланде, то здесь они стали сильнее". Старший тренер сборной РК Даниил Фоминых

Далее зрители увидели смешанную эстафету у юниоров и юниорок. Наше подрастающее поколение повторило успех взрослой команды, заняв первое место. Успеха добились Батырхан Алик, Мансур Бейсембай, Михаил Подлужный, Ангелина Буренкова, Евгения Заам и Екатерина Удовыкина. Призовую тройку замкнули Узбекистан и Таиланд.





Фото: cycling.kz

На состязаниях парагонщиков, чья программа уложилась в один день, нашу страну представляли пять экипажей в категории В (по зрению): три тандема у мужчин и два у женщин, а также один казахстанец Павел Бабенко выступил в категории С (опорно-двигательный аппарат).

В итоге мужчины (категория B) заняли весь пьедестал почета: "золото" – Сейтжан Кенжегул и Антон Лаврентьев, "серебро" – Александр Малыгин и Дэвид Кусаков, "бронза" – Дастан Талим и Максат Нурпеисов.

У женщин (категория B) чемпионами Азии стали Жулдыз Кайнарова и Ульяна Чугай, а серебряных медалей удостоились Асель Калиева и Айгерим Нургали.

В категории С Павел Бабенко пересек финишную черту на втором месте, уступив Бехрузу Ферзаду из Ирана, а на третьей позиции оказался узбекистанец Аброр Ибраимов.

Завершится ЧА-2024 по дорогам Алматы 9 июня, когда пройдет групповая гонка в категории Masters у мужчин на дистанции 87 км.



Сборная Казахстана на этих соревнованиях выступает без своего лучшего гонщика, чемпиона Азиатских игр прошлого года – Алексея Луценко. Капитан Astana Qazaqstan Team недавно получил травму на "Джиро".