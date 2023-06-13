Оплачивать из бюджета юридическую помощь адвокатов и юристов будут по-новому

Министр юстиции приказом от 2 июня 2023 года внес изменения в "Правила оплаты гарантированной государством юридической помощи, оказываемой адвокатом, юридическим консультантом, и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием", сообщает Zakon.kz.

Рассказываем, что изменилось.

Оплачивать будут новые виды юридической помощи

Расширен перечень видов помощи, оказываемых адвокатами и юридическими консультантами, которые подлежат оплате за счет бюджетных средств. В него включены:

представительство интересов физических лиц в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 26 АППК РК, а также в случаях, предусмотренных подпунктом 2) пункта 3 статьи 26 Закона;

представительство граждан в рамках конституционного производства, предусмотренного пунктом 5 статьи 41 Конституционного закона "О Конституционном Суде Республики Казахстан".

Проще говоря, теперь граждане, имеющие право на получение бесплатной юридической помощи, могут получить ее также по административным делам и при обращении в Конституционный Суд.

Для возмещения расходов адвоката или юридического консультанта, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур за счет бюджетных средств они составляют электронное заявление в единой информационной системе юридической помощи и направляют в территориальный орган юстиции. В случаях, связанных с техническими сбоями в системе, с доступом к сети интернет либо невозможности направить через систему можно составить заявление в бумажном формате. Ранее была предусмотрена подача только электронного заявления.

Изменен порядок учета времени, затраченного на юридическую помощь

Если ранее учет времени, затраченного адвокатом или юридическим консультатом велся исключительно в часах, то с принятием поправок учитывается общее количество часов, минут оказания юридической помощи.

При расчете времени оказания гарантированной государством юридической помощи адвокатом применяется следующий порядок: от 1 минуты до 1 часа оплата производится как за 1 час;

свыше 1 часа до 1 часа 30 минут оплата производится как за 1,5 часа;

от 1 часа 31 минуты до 2 часов оплата производится как за 2 часа.

При превышении двух часов оплата производится за фактическое затраченное время, которое определяется в часах и минутах.

При наличии 2 и более актов (постановлений, определений, актов) об оплате гарантированной государством юридической помощи, оказанной в пределах 1 часа, оплата по ним производится путем суммирования в соответствии с порядком, определенным настоящим пунктом. Каждый акт в пределах указанного времени самостоятельно не округляется.

При наличии 2 и более актов (постановлений, определений, актов) об оплате гарантированной государством юридической помощи, превышающих 1 час до 1 часа 30 минут, оплата по ним производится как за 1,5 часа.

При наличии 2 и более актов (постановлений, определений, актов) об оплате гарантированной государством юридической помощи от 1 часа 31 минуты до 2 часов, оплата по ним производится как за 2 часа. При наличии 2 и более актов (постановлений, определений, актов) об оплате гарантированной государством юридической помощи превышающих 2 часа, оплата по ним производится за фактическое затраченное время, которое определяется в часах и минутах.

Приказ вводится в действие 23 июня 2023 года.