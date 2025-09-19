Порядок возмещения оказанной юристами бесплатной юридической помощи изменили в Казахстане

Министр юстиции приказом от 15 сентября 2025 года внес изменения в Правила оплаты гарантированной государством юридической помощи, оказываемой адвокатом, юридическим консультантом, и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, сообщает Zakon.kz.

Поправками установлено, что в рамках гарантированной государством юридической помощи оплате подлежит правовое консультирование адвокатом и юридическим консультантом физических лиц в объеме, не превышающем двух часов на одного обратившегося.

При этом оплачиваемое время за один календарный день не превышает восьми часов.

Также обновлены требования к заявлению адвоката об оплате ему гарантированной государством юридической помощи.

Заявление составляется в электронном формате в единой информационной системе юридической помощи, а в случаях, связанных с техническими сбоями в системе – в бумажном формате.

Заявление направляется в территориальный орган юстиции в течение одного месяца со дня вынесения или подписания одного из документов, указанных ниже.

Не подлежат оплате заявления, направленные позже срока, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.

При этом установлено, что срок на подачу заявления может прерываться на период временной нетрудоспособности (болезнь) адвоката или действия обстоятельств непреодолимой силы.

К заявлению прилагаются следующие документы:

1) акты о выполненной адвокатом работе по правовому консультированию, составленные на основании реестра учета гарантированной государством юридической помощи в виде правового консультирования, оказанной адвокатом, в которых указываются:

фамилия, имя и отчество (при его наличии) адвоката;

фамилия, имя и отчество (при его наличии), а также данные документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии), кем и когда выдан, срок действия либо данные, подтверждающие (идентифицирующие) личность клиента, полученных посредством сервиса цифровых документов физического лица, которому оказана бесплатная юридическая помощь;

количество устных или письменных юридических консультаций, связанных с защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур;

количество составленных письменных документов правового характера;

общее количество часов, минут оказания юридической помощи;

подпись адвоката;

подпись физического лица, которому оказана бесплатная юридическая помощь;

К акту прилагаются документы, предусмотренные приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 114 "Об утверждении перечня документов, подтверждающих права лиц на получение гарантированной государством юридической помощи";

2) постановления органов, ведущих уголовный процесс, судов и органов (должностных лиц) уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, определения судов по гражданским или административным делам, а также постановления в рамках конституционного производства о назначении адвоката;

3) постановления органов, ведущих уголовный процесс, судов и органов (должностных лиц), уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, а также определения судов, уполномоченных рассматривать гражданские дела об освобождении лица, нуждающегося в юридической помощи, от ее оплаты и возмещения расходов, связанных защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур и отнесении подлежащих выплате сумм за счет бюджетных средств, в которых указываются:

должность, фамилия, имя и отчество (при его наличии) лица, вынесшего постановление;

наименование дела, дата вынесения постановления;

данные о личности лица, освобожденного от оплаты юридической помощи и возмещения расходов, связанных с защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур;

статья Уголовного кодекса и категория уголовного правонарушения, в совершении которого лицо подозревается или обвиняется, или статья КОАП, предусматривающая привлечение лица к административной ответственности;

мера пресечения по уголовному делу или мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении (доставление к месту составления протокола об административном правонарушении, либо административное задержание или привод);

дата переквалификации действий подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, правонарушителя;

основания освобождения от оплаты юридической помощи и возмещения расходов, связанных с защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур;

фамилия, имя и отчество (при его наличии) адвоката, номер и дата письменного уведомления о защите (представительстве) адвоката, удостоверяющего его полномочия на защиту (представительство);

место, дата, время начала и окончания производства процессуальных действий, в которых принимал участие адвокат;

продолжительность времени ожидания начала процессуального действия, назначенного с участием адвоката или продолжения процессуального действия в случае его отложения (если такие факты имели место), с указанием даты, времени;

продолжительность времени ожидания начала судебного заседания или продолжения судебного заседания в случае его отложения (если такие факты имели место);

продолжительность времени ознакомления адвоката с материалами дела;

продолжительность ознакомления на любой стадии процесса с материалами уголовного, гражданского дела, или дела об административном правонарушении, в том числе с протоколом задержания лица, привлекаемого к уголовной или административной ответственности, постановлением о применении меры пресечения, с протоколами процессуальных действий, произведенных с участием защитника и его подзащитного, с документами, которые предъявлялись либо должны были предъявляться его подзащитному, а также с протоколами судебных заседаний;

продолжительность времени консультирования адвокатом подзащитного по выработке линии защиты и вопросам, возникшим в ходе производства по делу;

продолжительность времени обсуждения вопроса о заключении процессуального соглашения, составления адвокатом заявлений, ходатайств, процессуальных соглашений, соглашений о достижении примирения в порядке медиации, жалоб на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда, частных апелляционных, кассационных и иных жалоб, возражений на апелляционную, кассационную и иные жалобы, мировых соглашений, соглашений об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации или соглашение об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры, отзыва (возражения) на гражданский иск (исковое заявление) в защиту и в интересах подзащитного, а также замечаний на протокол судебного заседания;

количество рабочих дней командировки, связанной с выездом адвоката в другую местность для оказания юридической помощи;

фамилия, имя, отчество (при наличии) адвоката и реквизиты его банковского счета;

4) определения судей или судов по гражданским или административным делам, а также определения в рамках конституционного производства об освобождении лица, нуждающегося в юридической помощи, от ее оплаты и возмещения расходов, связанных с защитой или представительством, а также проведением примирительных процедур и отнесении подлежащих выплате сумм за счет бюджетных средств, в которых указываются:

наименование суда, фамилия, имя и отчество (при его наличии) судьи, вынесшего определение;

наименование, место и дата рассмотрения дела;

фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, освобожденного от оплаты юридической помощи и возмещения расходов, связанных с защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур;

основания освобождения от оплаты юридической помощи и возмещения расходов, связанных с защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур;

фамилия, имя и отчество (при его наличии) адвоката, номер и дата письменного уведомления о защите (представительстве) адвоката, удостоверяющего его полномочия на защиту (представительство);

дата, время начала и окончания производства процессуальных действий, в которых принимал участие адвокат;

продолжительность ознакомления адвоката с материалами дела;

дата и продолжительность судебных заседаний, в которых принимал участие адвокат;

продолжительность времени ожидания начала судебного заседания или продолжения судебного заседания в случае его отложения (при наличии фактов);

продолжительность времени составления адвокатом заявлений, ходатайств, отзыва (возражения) на исковое заявление, частных, апелляционных, кассационных и иных жалоб, возражений на апелляционные, кассационные и иные жалобы, мировых соглашений, соглашений об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации или соглашение об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры в интересах доверителя, а также замечаний на протокол судебного заседания;

количество рабочих дней командировки, связанной с выездом адвоката в другую местность для оказания юридической помощи;

фамилия, имя, отчество (при наличии) адвоката и реквизиты его банковского счета;

5) справка следственных изоляторов, изоляторов временного содержания или специальных приемников органов внутренних дел, в которых указывается:

продолжительность занятости адвоката при свидании с подозреваемым или обвиняемым, содержащимся под стражей, либо с лицом, подвергнутым административному задержанию, приводу, доставлению в орган внутренних дел (полицию);

6) документы, подтверждающие временную нетрудоспособность (болезнь) адвоката или действие обстоятельств непреодолимой силы.

Также обновлены требования к подаче заявления юридического консультанта об оплате гарантированной государством юридической помощи.

Заявление юридического консультанта составляется в электронном формате в единой информационной системе юридической помощи, а в случаях, связанных с техническими сбоями в системе – в бумажном формате.

Заявление юридического консультанта направляется в территориальный орган юстиции в течение одного месяца со дня вынесения и (или) подписания одного из документов, указанных ниже.

Не подлежат оплате заявления юридического консультанта, направленные позже срока, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.

Указывается, что срок на подачу заявления юридического консультанта может прерываться на период временной нетрудоспособности (болезнь) юридического консультанта или действия обстоятельств непреодолимой силы.

К заявлению юридического консультанта прилагаются следующие документы:

1) акты о выполненной юридическим консультантом работе по правовому консультированию, составленные на основании реестра учета гарантированной государством юридической помощи в виде правового консультирования, оказанной юридическим консультантом, в которых указываются:

фамилия, имя и отчество (при его наличии) юридического консультанта;

фамилия, имя и отчество (при его наличии), а также данные документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии), кем и когда выдан, срок действия либо данные, подтверждающие (идентифицирующие) личность клиента, полученных посредством сервиса цифровых документов физического лица, которому оказана бесплатная юридическая помощь;

количество устных или письменных юридических консультаций, связанных с защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур;

количество составленных письменных документов правового характера;

общее количество часов, минут оказания юридической помощи;

подпись юридического консультанта;

подпись физического лица, которому оказана юридическая помощь;

К акту прилагаются документы, подтверждающие права лиц на получение гарантированной государством юридической помощи.

2) определения судов по гражданским или административным делам, а также постановления в рамках конституционного производства о назначении юридического консультанта;

3) определения судей или судов по гражданским или административным делам, а также определения в рамках конституционного производства об освобождении лица, нуждающегося в юридической помощи, от ее оплаты и возмещения расходов, связанных с представительством, и отнесении подлежащих выплате сумм за счет бюджетных средств, в которых указываются:

наименование суда, фамилия, имя и отчество (при его наличии) судьи, вынесшего определение или постановление;

наименование, место и дата рассмотрения дела;

номер и дата письменной доверенности о защите (представительстве), удостоверяющей полномочия юридического консультанта;

фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, освобожденного от оплаты юридической помощи и возмещения расходов, связанных с защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур;

основания освобождения от оплаты юридической помощи и возмещения расходов, связанных с защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур;

дата, время начала и окончания производства процессуальных действий, в которых принимал участие юридический консультант;

продолжительность ознакомления юридического консультанта с материалами дела;

дата и продолжительность судебных заседаний, в которых принимал участие юридический консультант;

продолжительность времени ожидания начала судебного заседания или продолжения судебного заседания в случае его отложения (при наличии фактов);

продолжительность времени составления юридическим консультантом заявлений, ходатайств, отзыва (возражения) на исковое заявление, частных, апелляционных, кассационных и иных жалоб, возражений на апелляционные, кассационные и иные жалобы, мировых соглашений, соглашений об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации или соглашение об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры в интересах доверителя, а также замечаний на протокол судебного заседания;

количество рабочих дней командировки, связанной с выездом юридического консультанта в другую местность для оказания юридической помощи;

фамилия, имя, отчество (при наличии) юридического консультанта и реквизиты его банковского счета;

4) документы, подтверждающие временную нетрудоспособность (болезнь) юридического консультанта или действие обстоятельств непреодолимой силы.

Также из правил исключены дублирующие нормы касательно порядка подачи заявлений адвокатом и юридическим консультантом.

В новой редакции изложено заявление о возмещении расходов, подаваемого адвокатом.

Приказ вводится в действие с 29 сентября 2025 года.