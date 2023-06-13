Уполномоченный орган запланировал акт, но что-то с ним пошло не так

Детективная кредитная история происходит в Казахстане. Предельный размер ГЭСВ – годовой эффективной ставки вознаграждения составляет 56%, что очень много. Сначала финрегулятор подготовил проект НПА, где снизил ГЭСВ до 44%. Однако затем тот удалили с портала "Открытые НПА", пишет Zakon.kz

Это значит, что проект НПА так и не стал полноценным нормативным правовым актом. Разговоры в пользу бедных остались разговорами, а максимальная ставка – прежней.

Казахстанцы, у которых финансы поют романсы

Человек, который попал в неприятную денежную ситуацию и вынужден брать беззалоговый займ в банке или микрокредит в МФО (микрофинансовой организации), должен запомнить одну сакральную цифру – 56 процентов. Это – предельный размер ГЭСВ, то есть больше процентов в год ростовщики не имеют права начислять по закону. В частности, по Закону РК "О микрофинансовой деятельности", п.1 статьи 5, где сказано: "Размер годовой эффективной ставки вознаграждения по микрокредиту не должен превышать предельный размер, определенный нормативным правовым актом уполномоченного органа".

Сей НПА, действующий в настоящий момент – Постановление Национального Банка РК еще от 24 декабря 2012 года за подписью ни много ни мало господина Марченко Григория. Там и установлен предельный размер ГЭСВ по беззалоговым займам и микрокредитам в 56 процентов годовых. И это – истинная цена кредита, на которую лишь и стоит обращать внимание потенциальному заемщику. Все остальные симпатичные цифры и прочие ништяки, которые обещают в буклетах и на сайтах банкиры (типа не выше 0,8 процента ежедневной ставки в день) – не более, чем рекламная замануха. Не верьте им - к обещанной скромной ежедневной ставке затем добавятся разнообразные комиссии и иные платежи (которых больше десятка). И в итоге платить придется те самые 56 тысяч с каждых 100 тысяч занятых, и ни тенге меньше!

Это на самом деле очень много. На вопрос, откуда взялась цифра, кто ее автор, уполномоченный орган отвечал: рынок. Однако в марте объективные рыночные обстоятельства вдруг изменились: после того, как Президент Токаев издал указ "О мерах по расширению кредитования реального сектора экономики и снижению закредитованности населения". И проценты – о чудо – моментально снизились: на портале "Открытые НПА" появились поправки АРРФР (Агентства по развитию и регулированию финансового рынка) в старое постановление Нацбанка о снижении ГЭСВ с 56 процентов до 44.

Запредельный предел, попытка передела и правовой беспредел

Откуда же взялась новая цифра?

"Это средняя рыночная стоимость финансового продукта в настоящий момент, по объективным расчетам. Поэтому она и появилась в проекте НПА. Но эта цифра - не константа, в будущем она может еще не раз измениться. На самом деле, это конечный результат определенных расчетов, и зависит он от многих факторов", – рассказали в АРРФР.

Но самое интересное, что, повисев какое-то время на портале "Открытые НПА", проект с поправками имени 44 процентов был затем удален – "согласно официального запроса органа-разработчика НПА", как сказано на опустевшей страничке. Здесь следует сказать, что финрегулятор в микрофинасовой сфере поменялся в Казахстане в 2019 году, с момента создания АРРФР. Именно поэтому норму в 56 процентов создавал в 2012 году Нацбанк, а поправку о 44 процентах теперь вносит АРРФР. Не исключено, кстати, что из-за всех этих рокировок мы и наблюдаем нынешнюю детективную кредитную историю…

Что в итоге? Рыночная стоимость микрокредита сейчас составляет 44 процента годовых, как оказалось. Но в результате таинственного исчезновения нового НПА при кредитовании по-прежнему применяется предельный размер ГЭСН в 56 процентов, что явно выше среднерыночного. То есть казахстанцы переплачивают за кредиты, а самое главное, об этом отлично осведомлено государство в лице своих уполномоченных органов.

Остается добавить, что самые распространенные займы, которые берет подавляющее большинство населения, относятся именно к микрокредитам и беззалоговым займам. Именно по ним и был изменен предельный размер ГЭСВ в проекте-призраке, тогда как по другим категориям прежний порядок изменений не претерпел: по займам, обеспеченным залогом, осталась цифра в 40 процентов, отдельно по ипотечным займам – 25 процентов.

Сколько эта ненормальная ситуация продлится? По неофициальной информации, которую Zakon.kz получил в АРРФР, проект соответствующего НПА будет размещен для обсуждения на портале "Открытые НПА" в конце июня 2023 года.