В АРРФР рассказали, как планируют снизить предельные ставки по кредитам

В Агентстве РК по регулированию и развитию финрынка сообщили, насколько планируется снизить размеры годовой эффективной ставки вознаграждения по кредитам, сообщает Zakon.kz.

В целях снижения закредитованности населения, снижения кредитной нагрузки и минимизации рисков потребительского кредитования Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) разработан проект Постановления "Об определении предельных размеров годовой эффективной ставки вознаграждения", сообщается в сообщении, распространенном в пятницу, 19 июля.

Согласно проекту постановления АРРФР, размеры годовой эффективной ставки вознаграждения по кредитам планируют снизить и установить на следующем уровне:

беззалоговые займы – 46%;

залоговые займы – 35%;

ипотечные займы – 25%;

микрокредиты – 46%;

микрокредиты на срок до 45 календарных дней и в размере до 45 МРП – 0,3% в день, но не более 179%.

В агентстве уточнили, что документ будет доступен для публичного обсуждения до 1 августа. В случае его принятия постановление вступит в силу с 20 августа.

При этом в настоящий момент действуют следующие ставки: по беззалоговым займам банков – 56%, по залоговым займам – 40%, по ипотечным кредитам – 25%, по микрокредитам МФО – 56%, по микрокредитам до 45 дней и до 50 МРП – не более % в день и не более 15% и 20% за весь срок кредита, в зависимости от суммы микрокредита.