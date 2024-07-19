В АРРФР рассказали, как планируют снизить предельные ставки по кредитам
В целях снижения закредитованности населения, снижения кредитной нагрузки и минимизации рисков потребительского кредитования Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) разработан проект Постановления "Об определении предельных размеров годовой эффективной ставки вознаграждения", сообщается в сообщении, распространенном в пятницу, 19 июля.
Согласно проекту постановления АРРФР, размеры годовой эффективной ставки вознаграждения по кредитам планируют снизить и установить на следующем уровне:
- беззалоговые займы – 46%;
- залоговые займы – 35%;
- ипотечные займы – 25%;
- микрокредиты – 46%;
- микрокредиты на срок до 45 календарных дней и в размере до 45 МРП – 0,3% в день, но не более 179%.
В агентстве уточнили, что документ будет доступен для публичного обсуждения до 1 августа. В случае его принятия постановление вступит в силу с 20 августа.
При этом в настоящий момент действуют следующие ставки: по беззалоговым займам банков – 56%, по залоговым займам – 40%, по ипотечным кредитам – 25%, по микрокредитам МФО – 56%, по микрокредитам до 45 дней и до 50 МРП – не более % в день и не более 15% и 20% за весь срок кредита, в зависимости от суммы микрокредита.