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Законодательство РК

В АРРФР рассказали, как планируют снизить предельные ставки по кредитам

ставки, кредиты, снижение, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 11:41 Фото: Freepik
В Агентстве РК по регулированию и развитию финрынка сообщили, насколько планируется снизить размеры годовой эффективной ставки вознаграждения по кредитам, сообщает Zakon.kz.

В целях снижения закредитованности населения, снижения кредитной нагрузки и минимизации рисков потребительского кредитования Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) разработан проект Постановления "Об определении предельных размеров годовой эффективной ставки вознаграждения", сообщается в сообщении, распространенном в пятницу, 19 июля. 

Согласно проекту постановления АРРФР, размеры годовой эффективной ставки вознаграждения по кредитам планируют снизить и установить на следующем уровне:

  • беззалоговые займы – 46%;
  • залоговые займы – 35%;
  • ипотечные займы – 25%;
  • микрокредиты – 46%;
  • микрокредиты на срок до 45 календарных дней и в размере до 45 МРП – 0,3% в день, но не более 179%.

В агентстве уточнили, что документ будет доступен для публичного обсуждения до 1 августа. В случае его принятия постановление вступит в силу с 20 августа.

При этом в настоящий момент действуют следующие ставки: по беззалоговым займам банков – 56%, по залоговым займам – 40%, по ипотечным кредитам – 25%, по микрокредитам МФО – 56%, по микрокредитам до 45 дней и до 50 МРП – не более % в день и не более 15% и 20% за весь срок кредита, в зависимости от суммы микрокредита. 

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