Казахстанский мультфильм "Бесік жыры" стал лучшим на международном фестивале

Короткометражный анимационный фильм "Бесік жыры" победил в номинации "Лучший анимационный фильм" на фестивале Roshani International Film Festival 2023 в Индии, сообщает Zakon.kz.

Прошедший в четвертый раз международный фестиваль собрал талантливых кинематографистов со всего мира.

В этом году в конкурсе участвовали около 1300 работ. Из них 132 — анимационные фильмы. Мультфильм "Бесік жыры", снятый творческим коллективом Dala Animation, получил самую высокую оценку жюри и пришелся по душе зрителям.



Работа вышла в 2021 году при поддержке государственного центра поддержки национального кино при Министерстве культуры и спорта.

"Отметим, что это не первый приз анимационного фильма "Бесік жыры". В мае казахстанский мультфильм получил награду как "Лучший короткометражный анимационный фильм" на престижном кинофестивале в столице Испании Мадриде. Стоит отметить, что на том конкурсе были представлены 1500 анимационных работ", — сказал председатель комитета культуры Арман Жудебаев.

Ранее в финал британского кинофестиваля вошли четыре фильма из Казахстана.