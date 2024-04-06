Казахстанская картина о домашнем насилии получила награду в Китае

Картина Айнамкөз Емжаровой "Гульмира" выиграла в номинации "Лучший международный фильм" на фестивале Nanjing-Xianlin International Youth Film Festival, сообщает Zakon.kz.

Об этом режиссер картины рассказала 3 апреля на своей странице в Instagram.

Фото: Instagram/ainamglaz

Это фильм о домашнем насилии. Главная героиня Гульмира, на первый взгляд, живет с порядочным мужчиной. Однако за внешними атрибутами скрывается как вербальное, так и физическое насилие. Картина Емжаровой об абьюзивных отношениях, где присутствует не только рукоприкладство со стороны супруга, но и осуждение общества. Все это выливается в метафору о цветке, который пытается прорасти, несмотря на внешние преграды.

8 марта в Алматы стартовали съемки романтической комедии. Основную часть картины планируют снять в Юго-Восточной Азии. В ленте будут задействованы не только отечественные актеры, но и зарубежные.