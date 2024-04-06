Казахстанская картина о домашнем насилии получила награду в Китае
Об этом режиссер картины рассказала 3 апреля на своей странице в Instagram.
Фото: Instagram/ainamglaz
Это фильм о домашнем насилии. Главная героиня Гульмира, на первый взгляд, живет с порядочным мужчиной. Однако за внешними атрибутами скрывается как вербальное, так и физическое насилие. Картина Емжаровой об абьюзивных отношениях, где присутствует не только рукоприкладство со стороны супруга, но и осуждение общества. Все это выливается в метафору о цветке, который пытается прорасти, несмотря на внешние преграды.
8 марта в Алматы стартовали съемки романтической комедии. Основную часть картины планируют снять в Юго-Восточной Азии. В ленте будут задействованы не только отечественные актеры, но и зарубежные.