Общественников возмутила реставрация уникального здания в центре Алматы
Алматинцев насторожил неожиданный ремонт 75-летнего здания "Ғылым ордасы", которое находится в самом центре города. Его планируют полностью отремонтировать и привести в порядок. Сооружение возвели в 1957 году и с того времени здесь не было капремонта. Последний раз фасад здания освежили и провели небольшие работы внутри 13 лет назад.
"Известное в народе здание, Академия наук, часть нашей истории. Здесь великий академик Каныш Сатпаев и другие светила отечественной науки делали свои открытия. Сооружение очень интересное, мне нравится его стиль, то. насколько продумана каждая деталь. Даже люди, не разбирающиеся в архитектуре, могут засмотреться на него. Конечно, оно важно для горожан. Кроме того, несет в себе большую туристическую ценность. Я часто слышу от друзей- гидов, что в старом центре города нечего показывать, и Академия – часть туристического маршрута".Салтанат Ташимова
"К сожалению, мы пренебрежительно относимся к наследию. Я понимаю, что здание нужно поддерживать. Но нигде нет информации о проекте. Поэтому общество должно ознакомиться с изменениями, узнать квалификацию подрядной организации и как будет осуществляться контроль за работой. Требуем создать экспертную комиссию из независимых архитекторов".Салтанат Ташимова
Фото: РГП "Ғылым ордасы"
В свою очередь в "Ғылым ордасы" ответили, что ремонтные работы крайне необходимы. Здание старое и сейчас нуждается в ремонте, несмотря на проведенные работы. Также руководство отметило, что первозданный облик строения будет сохранен и вносить кардинальные изменения никто не собирается.
"Все эти долгие годы сохраняется облик здания, так как оно архитектурно и монументально –историческое наследие нашей страны. Уметь поддерживать его в хорошем состояние – настоящий труд и заслуга научного сообщества. К примеру, начальник инженерно-технического отдела Михаил Остяков и заместитель по общим вопросам Динмухамед Баринов больше 10 лет смотрят за строением, как за своим домом".Лейла Абубакирова, генеральный директор РГП "Ғылым ордасы"
"Пострадали инженерные коммуникации, есть износ материалов и оборудования. Устарела система отопления и водоснабжения. Также требуется замена крыши, фасада, окон и лифтов. Нужна система кондиционирования в Центральной научной библиотеке и зимнем саду, а также в научном архиве и в самих залах".Лейла Абубакирова, генеральный директор РГП "Ғылым ордасы"
Фото: РГП "Ғылым ордасы"
Стоит отметить, что 1 июня 2022 года Касым-Жомарт Токаев принял участие в 75-летней юбилейной сессии Национальной Академии наук. Там же он поручил правительству совместно с акиматом Алматы привлечь спонсоров, чтобы провести комплексные ремонтные работы в здании "Ғылым ордасы". Сейчас уже начат ремонт. Все расходы на себя взяла компания Qazaq stroy, в которой более детально рассказали, как преобразится уникальное сооружение.
"Общественники должны понимать, что здание построено более 70 лет назад и требует внимания. Даже визуально можно увидеть его изношенность. Мы осознаем всю ответственность, возложенную по улучшению памятника архитектуры, к которому относится Национальная академия наук, и все работы будут согласовываться с ответственными органами, в том числе с "Казреставрацией". Наша компания подарит городу и ученым обновленное здание "Ғылым ордасы", в котором сохранится история прошлых лет".Дархан Маркумов, заместитель директора по производству Qazaq Stroy
Фото: ТОО "Qazaq Stroy"
В настоящее время большая часть павильонов уже закрыта на ремонт. Общая площадь составит 38 000 квадратных метров.
"Проектирование планируется завершить в начале июля. В настоящее время на объекте ведутся работы по демонтажу, подготовительным работам и мобилизации рабочих, так как проект сам по себе очень большой и сложный".Дархан Маркумов, заместитель директора по производству Qazaq Stroy
Фото: ТОО "Qazaq Stroy"
Фото: РГП "Ғылым ордасы"
По данным Управления культуры Алматы, сейчас в городе насчитывается больше 160 памятников истории и культуры, 33 из них – республиканского значения. Что касается здания Национальной академии наук в Алматы, то в строительной компании отметили, что сроки завершения капитальной реконструкции сооружения пока не известны. Представители компании намерены их озвучить в самое ближайшее время.