Общественников возмутила реставрация уникального здания в центре Алматы

Фото: РГП "Ғылым ордасы"





В свою очередь в "Ғылым ордасы" ответили, что ремонтные работы крайне необходимы. Здание старое и сейчас нуждается в ремонте, несмотря на проведенные работы. Также руководство отметило, что первозданный облик строения будет сохранен и вносить кардинальные изменения никто не собирается.

"Все эти долгие годы сохраняется облик здания, так как оно архитектурно и монументально –историческое наследие нашей страны. Уметь поддерживать его в хорошем состояние – настоящий труд и заслуга научного сообщества. К примеру, начальник инженерно-технического отдела Михаил Остяков и заместитель по общим вопросам Динмухамед Баринов больше 10 лет смотрят за строением, как за своим домом". Лейла Абубакирова, генеральный директор РГП "Ғылым ордасы"

В беседе Лейла Абубакирова обозначила основные проблемы сооружения и добавила, что все реставрационные работы будут проводиться в согласовании с экспертами.

"Пострадали инженерные коммуникации, есть износ материалов и оборудования. Устарела система отопления и водоснабжения. Также требуется замена крыши, фасада, окон и лифтов. Нужна система кондиционирования в Центральной научной библиотеке и зимнем саду, а также в научном архиве и в самих залах". Лейла Абубакирова, генеральный директор РГП "Ғылым ордасы"