События

Причуды природы в Алматы: атмосферное видео впечатлило казахстанцев

снегопад в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 00:18 Фото: Instagram/dots_foto
Известный фотограф Дмитрий Доценко опубликовал видео снегопада в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Ролике он опубликовал в Instagram.

"Алматы 10 марта. Как вам весенняя зима? Так свежо на улице сейчас! С удовольствием погулял под этим снегом с фотоаппаратом," – написал Доценко.

Снежные кружева вдохновили казахстанцев на бурю комментариев:

– Дмитрий, пожалуйста снимите утром деревья! Они сейчас такие необычные – веточки в стеклянной глазури как будто. Так красиво!

– Или зимняя весна... Причуды природы.

– Как красивы деревья в снежном убранстве! На мокрые ветви упали снежные кружева. Этой зимой почти не видели этого великолепия. А снег все идет и идет, и хочется тихонько петь: "такого снегопада, такого снегопада...

– Класс, как на Рождество идет, только перед Наурызом.

Ранее гид и фотограф Тимур Байгулов показал распустившиеся тюльпаны в снегу и отметил, что переживает за цветы, которые страдают от перепадов погоды в Шымкенте.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Зимний Алматы глазами фотографа впечатлил казахстанцев
21:32, 18 января 2026
Зимний Алматы глазами фотографа впечатлил казахстанцев
Швейцария какая-то: капризную природу ВКО с мистикой и шаманизмом обсуждает Казнет
22:21, 26 августа 2025
Швейцария какая-то: капризную природу ВКО с мистикой и шаманизмом обсуждает Казнет
Спуск с зимнего Кок-Жайляу под красивый закат сразил казахстанцев
10:46, 06 января 2024
Спуск с зимнего Кок-Жайляу под красивый закат сразил казахстанцев
Арман Царукян и Мухаммад Мокаев провели битву взглядов перед схваткой (видео)
04:20, 11 марта 2026
Арман Царукян и Мухаммад Мокаев провели битву взглядов перед схваткой (видео)
Александр Зверев пробился в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
03:49, 11 марта 2026
Александр Зверев пробился в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Александр Бублик заявился на "Мастерс" в Монте-Карло
03:18, 11 марта 2026
Александр Бублик заявился на "Мастерс" в Монте-Карло
"Тренчин" без Адырбекова в составе вылетел из Кубка Словакии
02:48, 11 марта 2026
"Тренчин" без Адырбекова в составе вылетел из Кубка Словакии
Ошибка в тексте: