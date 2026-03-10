Причуды природы в Алматы: атмосферное видео впечатлило казахстанцев

Ролике он опубликовал в Instagram.

Снежные кружева вдохновили казахстанцев на бурю комментариев:

– Дмитрий, пожалуйста снимите утром деревья! Они сейчас такие необычные – веточки в стеклянной глазури как будто. Так красиво!

– Или зимняя весна... Причуды природы.

– Как красивы деревья в снежном убранстве! На мокрые ветви упали снежные кружева. Этой зимой почти не видели этого великолепия. А снег все идет и идет, и хочется тихонько петь: "такого снегопада, такого снегопада...

– Класс, как на Рождество идет, только перед Наурызом.