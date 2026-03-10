Причуды природы в Алматы: атмосферное видео впечатлило казахстанцев
Фото: Instagram/dots_foto
Известный фотограф Дмитрий Доценко опубликовал видео снегопада в Алматы, сообщает Zakon.kz.
Ролике он опубликовал в Instagram.
"Алматы 10 марта. Как вам весенняя зима? Так свежо на улице сейчас! С удовольствием погулял под этим снегом с фотоаппаратом," – написал Доценко.
Снежные кружева вдохновили казахстанцев на бурю комментариев:
– Дмитрий, пожалуйста снимите утром деревья! Они сейчас такие необычные – веточки в стеклянной глазури как будто. Так красиво!
– Или зимняя весна... Причуды природы.
– Как красивы деревья в снежном убранстве! На мокрые ветви упали снежные кружева. Этой зимой почти не видели этого великолепия. А снег все идет и идет, и хочется тихонько петь: "такого снегопада, такого снегопада...
– Класс, как на Рождество идет, только перед Наурызом.
Ранее гид и фотограф Тимур Байгулов показал распустившиеся тюльпаны в снегу и отметил, что переживает за цветы, которые страдают от перепадов погоды в Шымкенте.
