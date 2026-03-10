#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
491.59
572.16
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
491.59
572.16
6.24
События

Шымкентские тюльпаны против резкой погоды: казахстанцы обсуждают в Сети климат

тюльпаны в снегу в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 23:04 Фото: freepik
Гид и фотограф Тимур Байгулов показал распустившиеся тюльпаны в снегу и отметил, что переживает за цветы, которые страдают от перепадов погоды в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Ролик он опубликовал в Instagram.

"Надеюсь тюльпаны не замерзнут. Только вчера было +15 +20 градусов, а сегодня ночью обещают -15 градусов, перепад 30 градусов. Вот что значит резко континентальный климат в Казахстане", – подписал пост Байгулов.

В комментариях казахстанцы бурно отреагировали на видео:

– Столько позитива от вас исходит. Спасибо большое вам!

– Каждая погода благодать! Надеюсь, наши тюльпаны выживут!

– Зато в Таразе посадили пластиковые тюльпаны, и теперь нам не страшен снег!

– Январь с мартом перепутали места. Как жалко, несколько дней заморозков и все померзнет. Фруктовые деревья жалко, тюльпаны жалко...

– Не замерзнут. Они наоборот любят холод.

Ранее гид показал лучшее место для отдыха в Шымкенте.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Подснежники зацвели в горах Туркестанской области
16:13, 05 февраля 2025
Подснежники зацвели в горах Туркестанской области
Под Алматы зацвели редкие тюльпаны
09:20, 06 апреля 2024
Под Алматы зацвели редкие тюльпаны
Что означает каждый цвет тюльпана на языке любви
16:36, 03 марта 2026
Что означает каждый цвет тюльпана на языке любви
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Арман Царукян и Мухаммад Мокаев провели битву взглядов перед схваткой (видео)
04:20, 11 марта 2026
Арман Царукян и Мухаммад Мокаев провели битву взглядов перед схваткой (видео)
Александр Зверев пробился в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
03:49, 11 марта 2026
Александр Зверев пробился в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Александр Бублик заявился на "Мастерс" в Монте-Карло
03:18, 11 марта 2026
Александр Бублик заявился на "Мастерс" в Монте-Карло
"Тренчин" без Адырбекова в составе вылетел из Кубка Словакии
02:48, 11 марта 2026
"Тренчин" без Адырбекова в составе вылетел из Кубка Словакии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: