Шымкентские тюльпаны против резкой погоды: казахстанцы обсуждают в Сети климат
Фото: freepik
Гид и фотограф Тимур Байгулов показал распустившиеся тюльпаны в снегу и отметил, что переживает за цветы, которые страдают от перепадов погоды в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.
Ролик он опубликовал в Instagram.
"Надеюсь тюльпаны не замерзнут. Только вчера было +15 +20 градусов, а сегодня ночью обещают -15 градусов, перепад 30 градусов. Вот что значит резко континентальный климат в Казахстане", – подписал пост Байгулов.
В комментариях казахстанцы бурно отреагировали на видео:
– Столько позитива от вас исходит. Спасибо большое вам!
– Каждая погода благодать! Надеюсь, наши тюльпаны выживут!
– Зато в Таразе посадили пластиковые тюльпаны, и теперь нам не страшен снег!
– Январь с мартом перепутали места. Как жалко, несколько дней заморозков и все померзнет. Фруктовые деревья жалко, тюльпаны жалко...
– Не замерзнут. Они наоборот любят холод.
Ранее гид показал лучшее место для отдыха в Шымкенте.
