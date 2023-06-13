Минимальные цены на водку, коньяк и бренди вырастут с 1 октября 2023 года

Министерство финансов разработало проект приказа "Об установлении минимальных розничных цен на водки и водки особые, водки с защищенным наименованием места происхождения товара, крепкие ликероводочные изделия, коньяк и бренди", сообщает Zakon.kz.

Согласно проекту, планируют установить минимальные розничные цены в период с 1 июля 2023 года по 30 сентября 2023 года на:

водки и водки особые, водки с защищенным наименованием места происхождения товара, крепкие ликероводочные изделия в размере 1 980 тенге за литр;

за литр; коньяк и бренди в размере 2 930 тенге за литр.

А с 1 октября 2023 года минимальные розничные цены составят на: водки и водки особые, водки с защищенным наименованием места происхождения товара, крепкие ликероводочные изделия в размере 2 100 тенге за литр;

за литр; коньяк и бренди в размере 3 110 тенге за литр.

Действующая цена на водки и водки особые, водки с защищенным наименованием места происхождения товара, крепкие ликероводочные изделия равна 1 980 тенге за литр, на коньяк и бренди в размере 2 930 тенге за литр. Таким образом, власти планируют сохранить текущие цены до 1 октября 2023 года.

Проект на обсуждении до 26 июня 2023 года.