Конфликт между полицейским и пьяным пассажиром обсуждают в Казнете

13 июня 2023 года в Казнете распространили видео конфликта, произошедшего между полицейским и неким мужчиной, который остался за кадром. В описании говорится, что инцидент произошел в Риддере, сообщает Zakon.kz.

Видеоролик прислал читатель Instagram-паблика osa_news_vko.

Пользователи Казнета в комментариях недоумевали, в чем причина конфликта:

"Сотрудник правильно сделал".



"А что, пшикнул баллончиком, что ли?"



"Где начало? В чем причина конфликта?"

"И никто не заметил, что сидящие в машине пьяные. Видно, провоцируют конфликт, а потом снимают".



В Отделе внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Риддера рассказали, что 4 июня около 19:28 33-летний водитель, управляя Mazda 626, между мостом ул. Шоссейная-Тушинского совершил обгон по сплошной полосе дорожной разметки, из-за чего в районе магазина "Исток" по пр. Абая был остановлен сотрудниками полиции отдела полиции Риддера.

"При остановке транспортного средства из салона вышел 31-летний пассажир, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал кидаться на сотрудников полиции, драться и вел себя агрессивно. Законные требования сотрудников полиции не нарушать общественный порядок и вернуться в машину не выполнял, в результате чего в целях остановки дальнейших противоправных действий мужчины сотрудниками полиции было применено специальное средство", – говорится в сообщении.

По данному факту в отношений 31-летнего пассажира составлен административный протокол по ст. 667 ч. 1 КоАП РК, за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, государственной фельдъегерской службы, судебного пристава, судебного исполнителя в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а равно воспрепятствование их законной деятельности, влекут штраф в размере 30 МРП либо административный арест на срок до 15 суток.

В отношении 33-летнего водителя Mazda 626 составлен административный протокол по ст. 601 ч.1 КоАП РК за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями настоящей главы, влечет штраф в размере 3 МРП.





В начале июня 2023 года в социальных сетях появилось видео, на котором между полицейскими и иностранками произошел конфликт в Алматы рядом с ночным клубом. В городской полиции отметили, что по данному факту начата служебная проверка.