В Астане и 14 областях Казахстана ожидается жара, гроза и пыльная буря

В Астане и 14 областях страны объявлено штормовое предупреждение на 14 июня, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На севере, в центре Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Алматы – высокая пожарная опасность. В Конаеве сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юге Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на западе, юге области 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара +38. На севере, востоке, юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается сильная жара +38. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара +35+39. На юге, востоке, севере области ожидается высокая пожарная опасность.



В Актюбинской области ожидается ветер восточный, северо-восточный, на юге, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сильная жара +36. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.



Днем на востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на юге, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на юге, северо-востоке, в центре области 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара +42. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью и утром на севере Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юге области 15-20 м/с. В южной половине области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем в центре Кызылординской области сохраняется пыльная буря. Ветер северо-восточный, ночью на севере области 15-20, днем на большей части области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем сохраняется пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. Днем в пустынных районах области ожидается сильная жара 42 градуса. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем ожидается ветер восточный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью на севере, западе Абайской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный ночью на севере, западе, в центре области, днем на большей части области 15-20, порывы 23-28 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается ветер северный, порывы 17-22 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На юге Улытауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, юге области порывы 18 м/с. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер северо-восточный, порывы 18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью на юге, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северный, при грозе 18 м/с.

