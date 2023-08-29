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Пыльная буря, туман и гроза ожидаются в ряде областей Казахстана в среду

прогноз погоды Фото: pixabay
В Астане и 13 областях страны на 30 июня объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане ожидается гроза, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный временами порывы 15-20 м/с.

На юге Алматинской области ожидается ветер восточный порывы 15-20 м/с. В северной половине Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве ожидается ветер восточный порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью в центре области, днем на большей части области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Акмолинской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, юге области ожидаются гроза, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Кокшетау ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью и утром порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидается ветер северо-западный, днем на востоке области 15-20 м/с. На западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В конце дня в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Утром и днем временами гроза, в горных районах области град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области 15-20, днем на горных перевалах порывы 23-28 м/с. В Шымкенте утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

На востоке, в центре Кызылординской области ожидается гроза. Ветер западный ночью на западе, в центре области 15-20, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с. На большей части Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидаются гроза, ветер западный 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. На юго-западе, северо-западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ожидается ветер северо-западный днем порывы 18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на большей части, днем на востоке Улытауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный ночью на востоке области, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане ночью и утром ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На западе, юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Костанайской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере, днем на большей части области гроза. Днем на западе, севере, юге области град, шквал. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный ночью на западе, севере, днем на большей части области 15-20, порывы 23-28 м/с. На юге Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 15-20 м/с.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, ночью на западе области, днем на севере, востоке области сильный дождь. На севере, западе, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-восточный ночью на большей части области, днем на севере, востоке области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Петропавловске ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный 15-20 м/с, ночью порывы 25 м/с.

Днем на западе Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный ночью на западе, днем на на большей части области 15-20 м/с. На юге Павлодарской области ожидается высокая пожарная опасность. В Павлодаре днем ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

Днем на северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный на севере, востоке области 15-20 м/с.

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