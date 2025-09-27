#АЭС в Казахстане
Советы

Выяснилось, какие знаки зодиака умеют слушать без непрошенных советов

Люди, разговор, поддержка, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2025 08:20
Не все знаки одинаково хороши в душевном искусстве "слушать". Кто-то – прирожденный психотерапевт, а кто-то – советчик с первого вдоха, сообщает Zakon.kz.

Сидишь, изливаешь душу – и вдруг вместо "м-м, я тебя понимаю" получаешь: "А ты пробовал пить теплую воду с лимоном и ранние подъемы?" Или: "Я бы на твоем месте…".

Астрологи Mixnews считают, что среди представителей зодиакального круга есть те, кто умеют слушать по‑настоящему. Не перебивают, не бросаются клише вроде "все будет хорошо", не уводят разговор на себя и свои "тяжелые дни".

Рак

Если бы слушание можно было превратить в профессию, Раки были бы гуру. Они слышат не только слова, но и интонации, вздохи, внутренний надлом. С ними можно говорить о любом "стыдном" – они не осудят, не перескажут подруге, не закатят глаза. Раки не просто слушают – они сопереживают.

Дева

Когда действительно важно, они умеют замолчать и послушать до конца. Не перебивая. Не придавая лицу выражение "я уже знаю, в чем ты виноват". Их сильная сторона – структурированное, трезвое восприятие чужих эмоций, без паники и лишнего сахара. А советы? Они будут – но только если вы сами попросите.

Рыбы

Рыбы умеют впитывать чужую боль, не превращая разговор в "а у меня было еще хуже". Грусть чужая для них – не повод поучать, а способ быть ближе. Иногда, конечно, они могут раствориться в ваших проблемах до степени "у меня теперь тоже депрессия", но, в целом, это самые ненавязчивые слушатели – искренние, мягкие.

Весы

Весы никогда не рубят с плеча. Даже если считают, что вы сошли с ума, они улыбнутся, кивнут. Внутренний психолог у них встроен по умолчанию. Их "советы" – в форме вопросов. И да, они вежливо откажутся от морализаторства, даже если вы рассказываете о тринадцатой любовнице мужа.

Телец

Тельцы не всегда кажутся душевными собеседниками – пока не поймут, что вы важны. И вот тогда начинается магия. Они слушают всей грудной клеткой: основательно, вдумчиво, не перебивая. Их фраза "я рядом" – не пустой звук, а практически присяга. И хотя советы они все же любят давать, делают это в спокойной, безопасной манере.

Ранее астрологи назвали главных скандалистов среди знаков зодиака.

Аксинья Титова
Ошибка в тексте: