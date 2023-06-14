В Китае ураган вместе с крышей ресторана унес в воздух официантов

В китайском городе Ичан провинции Хубэй непогода едва не стоила жизни нескольким работникам и посетителям кафе. Ураган сорвал крышу со здания вместе с металлическими опорами и людьми, которые за них держались, сообщает Zakon.kz.

Происшествие сняли на видео и опубликовали в соцсетях очевидцы.

На кадрах видно, что сотрудники кафе схватились за опоры навеса, пытаясь их удержать, но конструкция взмыла вверх вместе с держащими ее людьми.





Известно, что как минимум один человек серьезно пострадал – это сам владелец ресторана. При падении он сломал несколько ребер и сейчас находится в больнице.

Как передает Newsflare, порывы ветра во время чрезвычайного происшествия достигали 36 метров в секунду.

6 июня ураган в Балхаше снес крышу жилого дома, есть пострадавшие.

