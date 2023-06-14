В Китае ураган вместе с крышей ресторана унес в воздух официантов
Фото: кадр из видео
В китайском городе Ичан провинции Хубэй непогода едва не стоила жизни нескольким работникам и посетителям кафе. Ураган сорвал крышу со здания вместе с металлическими опорами и людьми, которые за них держались, сообщает Zakon.kz.
Происшествие сняли на видео и опубликовали в соцсетях очевидцы.
На кадрах видно, что сотрудники кафе схватились за опоры навеса, пытаясь их удержать, но конструкция взмыла вверх вместе с держащими ее людьми.
Angin kuat Di Restoran di China, 11 Jun 2023, Yichang City, Hubei Province, Chinahttps://t.co/OVJ4oyju7f#fyp#foryourpage pic.twitter.com/b8y5hx8Vhk— Mat Bicara (@BicaraSantai01) June 12, 2023
Известно, что как минимум один человек серьезно пострадал – это сам владелец ресторана. При падении он сломал несколько ребер и сейчас находится в больнице.
Как передает Newsflare, порывы ветра во время чрезвычайного происшествия достигали 36 метров в секунду.
6 июня ураган в Балхаше снес крышу жилого дома, есть пострадавшие.
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