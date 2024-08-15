Жители восьмиквартирного дома в Актобе остались без жилья из-за урагана
Фото: очевидцев
8 августа ураган с ливнем обрушился на Кобду, сорвал крыши с нескольких зданий, в том числе с восьмиквартирного дома по улице Алтынсарина, сообщает Zakon.kz.
По информации "Диапазона", зданию всего шесть лет.
"Нам сказали, что в понедельник будут делать крышу, но никого нет. Временного жилья в Кобде нет. Куда идти? Когда снесло крышу, пострадала соседка, она лежит в больнице", – рассказала жительница села.
В акимате заявили, что:
"Там сделали замеры, сейчас готовят расчеты, мы договорились с подрядной организацией, на днях начнут ремонт. В первую очередь, нужно сделать новую крышу. В какую сумму это обойдется, пока неизвестно. В Кобде нет свободных домов в связи с паводками. Сейчас строятся 130 домов, но там уже живут люди", – рассказал руководитель Кобдинского районного отдела ЖКХ Жараскан Темирбаев.
Ранее, 13 августа, сообщалось, что в Актобе из-за обильного дождя в грязевой массе застряла карета скорой помощи.
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