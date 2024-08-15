Жители восьмиквартирного дома в Актобе остались без жилья из-за урагана

Фото: очевидцев

8 августа ураган с ливнем обрушился на Кобду, сорвал крыши с нескольких зданий, в том числе с восьмиквартирного дома по улице Алтынсарина, сообщает Zakon.kz.

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