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Жители восьмиквартирного дома в Актобе остались без жилья из-за урагана

крышу здания снес ураган в Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 19:24 Фото: очевидцев
8 августа ураган с ливнем обрушился на Кобду, сорвал крыши с нескольких зданий, в том числе с восьмиквартирного дома по улице Алтынсарина, сообщает Zakon.kz.

По информации "Диапазона", зданию всего шесть лет.

"Нам сказали, что в понедельник будут делать крышу, но никого нет. Временного жилья в Кобде нет. Куда идти? Когда снесло крышу, пострадала соседка, она лежит в больнице", – рассказала жительница села.

В акимате заявили, что: 


"Там сделали замеры, сейчас готовят расчеты, мы договорились с подрядной организацией, на днях начнут ремонт. В первую очередь, нужно сделать новую крышу. В какую сумму это обойдется, пока неизвестно. В Кобде нет свободных домов в связи с паводками. Сейчас строятся 130 домов, но там уже живут люди", – рассказал руководитель Кобдинского районного отдела ЖКХ Жараскан Темирбаев.

Ранее, 13 августа, сообщалось, что в Актобе из-за обильного дождя в грязевой массе застряла карета скорой помощи.

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