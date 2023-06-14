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Казахстан ввел месячный запрет на импорт российского авиатоплива

нефть цистерны Фото: pixabay
Казахстанская железная дорога запретила перевозку российского авиатоплива и керосина с 14 июня по 14 июля, сообщает Zakon.kz,

КТЖ ввел месячный конвенционный запрет на перевозку керосина и авиатоплива со всех станций Российских железных дорог на все станции Казахстана, сообщает РБК.

Запрет вводится по обращению КТЖ от 8 июня. Другие подробности не приводятся.

В конце мая министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев заявил, что страна испытывает дефицит авиатоплива, из-за чего приходится импортировать его из России.

В том же месяце сообщалось о дефиците автомобильных бензинов в Казахстане, из-за которого республика была вынуждена сократить экспорт сжиженного углеводородного газа (СУГ).

В 2022 году Россия была монопольным поставщиком этого продукта в Казахстан по железной дороге, объем составил 1,3 тыс. тонн по сравнению с 0,4 тыс. тонн годом ранее.

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