Казахстан ввел месячный запрет на импорт российского авиатоплива

Казахстанская железная дорога запретила перевозку российского авиатоплива и керосина с 14 июня по 14 июля, сообщает Zakon.kz,

КТЖ ввел месячный конвенционный запрет на перевозку керосина и авиатоплива со всех станций Российских железных дорог на все станции Казахстана, сообщает РБК.



Запрет вводится по обращению КТЖ от 8 июня. Другие подробности не приводятся.

В конце мая министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев заявил, что страна испытывает дефицит авиатоплива, из-за чего приходится импортировать его из России.

В том же месяце сообщалось о дефиците автомобильных бензинов в Казахстане, из-за которого республика была вынуждена сократить экспорт сжиженного углеводородного газа (СУГ).

В 2022 году Россия была монопольным поставщиком этого продукта в Казахстан по железной дороге, объем составил 1,3 тыс. тонн по сравнению с 0,4 тыс. тонн годом ранее.

