Более 250 тонн российской пшеницы пытались ввезти в Казахстан

251 тонну российской пшеницы пытались ввезти в Казахстан 6 сентября 2024 года по железной дороге через Западно-Казахстанскую область, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Минсельхоза отметили, что с момента введения запрета на ввоз зерна в Казахстан наблюдаются многочисленные попытки незаконного ввоза запрещенной продукции. Используются различные методы, чтобы обойти установленные ограничения.

"6 сентября на железнодорожных фитосанитарных постах Западно-Казахстанской области инспекторы обнаружили и четыре вагона пшеницы из Саратовского региона РФ. Груз направлялся в Талдыкорган, но его вернули обратно в Россию", – рассказали в ведомстве.

Напомним, запрет на ввоз пшеницы всеми видами транспорта на территорию Казахстана из третьих стран и из государств ЕАЭС приняли 26 июля 2024 года. Он будет действовать до 31 декабря. Исключение составляет лишь транзит зерна через территорию страны.