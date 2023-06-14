Первый канал Евразия объявил конкурс "Сделано в Казахстане"

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Первый канал Евразия решил поддержать казахстанский малый и средний бизнес и объявил конкурс "Сделано в Казахстане", сообщает Zakon.kz.

Победитель конкурса в качестве приза получит профессиональный рекламный ролик с его размещением в эфире Первого канала Евразия.



"Если ты казахстанский предприниматель, производитель товаров и услуг и хочешь привлечь внимание всей страны к своей продукции, но высокие цены на телевизионную рекламу не позволяют тебе это сделать – у нас есть отличная возможность для тебя! Участвуй в конкурсе Первого канала Евразия "Сделано в Казахстане", – говорится в сообщении телеканала. Условия конкурса: Претендентами могут быть малые и средние казахстанские предприятия, а также индивидуальные предприниматели, являющиеся производителями товаров и услуг, не размещавшие ранее телевизионную рекламу на республиканских телеканалах. Победителя конкурса выбирает специальное жюри, сформированное телеканалом. Рекламный ролик победителю будет произведен телеканалом или профессиональной командой, выбранной телеканалом. По согласованию с победителем рекламный ролик будет размещен в эфире телеканала (по объемам и срокам решение принимает телеканал). К конкурсу принимаются заявки производителей товаров и услуг, телевизионная реклама которых не запрещена законодательством РК. Рассмотрение заявок от претендентов и размещение рекламы/товаров/услуг на телеканале будет проводиться в соответствии с законодательством РК. Конкурсные заявки принимаются до 1 июля 2023 годa. Читайте также Был ли Ильин в Дубае во время пожара в Абайской области, рассказали в МЧС Почему астанчан попросили не паниковать 14 июня Казахстан ввел месячный запрет на импорт российского авиатоплива

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