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Первый канал Евразия объявил конкурс "Сделано в Казахстане"

Первый канал Евразия объявил конкурс "Сделано в Казахстане" Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Первый канал Евразия решил поддержать казахстанский малый и средний бизнес и объявил конкурс "Сделано в Казахстане", сообщает Zakon.kz.

Победитель конкурса в качестве приза получит профессиональный рекламный ролик с его размещением в эфире Первого канала Евразия.


"Если ты казахстанский предприниматель, производитель товаров и услуг и хочешь привлечь внимание всей страны к своей продукции, но высокие цены на телевизионную рекламу не позволяют тебе это сделать – у нас есть отличная возможность для тебя! Участвуй в конкурсе Первого канала Евразия "Сделано в Казахстане", – говорится в сообщении телеканала.

Условия конкурса:

  1. Претендентами могут быть малые и средние казахстанские предприятия, а также индивидуальные предприниматели, являющиеся производителями товаров и услуг, не размещавшие ранее телевизионную рекламу на республиканских телеканалах.
  2. Победителя конкурса выбирает специальное жюри, сформированное телеканалом.
  3. Рекламный ролик победителю будет произведен телеканалом или профессиональной командой, выбранной телеканалом.
  4. По согласованию с победителем рекламный ролик будет размещен в эфире телеканала (по объемам и срокам решение принимает телеканал).
  5. К конкурсу принимаются заявки производителей товаров и услуг, телевизионная реклама которых не запрещена законодательством РК.
  6. Рассмотрение заявок от претендентов и размещение рекламы/товаров/услуг на телеканале будет проводиться в соответствии с законодательством РК.

Конкурсные заявки принимаются до 1 июля 2023 годa.

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