Первый канал Евразия объявил конкурс "Сделано в Казахстане"
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Первый канал Евразия решил поддержать казахстанский малый и средний бизнес и объявил конкурс "Сделано в Казахстане", сообщает Zakon.kz.
Победитель конкурса в качестве приза получит профессиональный рекламный ролик с его размещением в эфире Первого канала Евразия.
"Если ты казахстанский предприниматель, производитель товаров и услуг и хочешь привлечь внимание всей страны к своей продукции, но высокие цены на телевизионную рекламу не позволяют тебе это сделать – у нас есть отличная возможность для тебя! Участвуй в конкурсе Первого канала Евразия "Сделано в Казахстане", – говорится в сообщении телеканала.
Условия конкурса:
- Претендентами могут быть малые и средние казахстанские предприятия, а также индивидуальные предприниматели, являющиеся производителями товаров и услуг, не размещавшие ранее телевизионную рекламу на республиканских телеканалах.
- Победителя конкурса выбирает специальное жюри, сформированное телеканалом.
- Рекламный ролик победителю будет произведен телеканалом или профессиональной командой, выбранной телеканалом.
- По согласованию с победителем рекламный ролик будет размещен в эфире телеканала (по объемам и срокам решение принимает телеканал).
- К конкурсу принимаются заявки производителей товаров и услуг, телевизионная реклама которых не запрещена законодательством РК.
- Рассмотрение заявок от претендентов и размещение рекламы/товаров/услуг на телеканале будет проводиться в соответствии с законодательством РК.
Конкурсные заявки принимаются до 1 июля 2023 годa.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ