Названы победители конкурса "Сделано в Казахстане"

Первый канал "Евразия" подвел итоги конкурса "Сделано в Казахстане". От отечественных предпринимателей поступило более двухсот заявок, сообщает Zakon.kz.

Определить лучшего было сложно. Но это была очень интересная задача. Искали тех, кто поднимал бизнес с нуля: думал, как производить сырье, разрабатывал линейку товаров и придумывал сам, во что его упаковывать.

Лучшим по всем направлениям стал производственный комплекс "Аврора".

"Мы узнали из новостей, решили попытать свою удачу. Подали заявку, через какое-то время нам позвонили, сообщили радостную новость о том, что мы выиграли в конкурсе. Для нас это большой шанс на самом крупном телевизионном канале Казахстана показать наше производство, что мы действительно производим здесь, начиная от упаковки и заканчивая самой жидкостью, бытовую химию и косметику". Гендиректор производственного комплекса "Аврора" Данияр Алшанбаев

Предприятие открылось 13 лет назад и за это время сумело освоить новые виды производства. Помогло участие в госпрограмме форсированное и индустриально-инновационное развитие. Эти товары казахстанцам знакомы. Чего только стоит антимикробный гель для рук. В ассортименте гели для мытья посуды, средства для сантехники, мыло, шампуни и не только.

Победителя конкурса "Сделано в Казахстане" ждет специальный приз от Первого канала "Евразия". Это рекламный видеоролик. От его разработки до размещения в эфире. Пусть это будет нашим вкладом в развитие отечественного производства.



Многие участники конкурса привлекли внимание жюри своей продукцией, ее качеством, подходом к работе, отношением к потребителям. Среди них компания "Ордабасы құс", которая в прямом смысле дарит казахстанцам счастье и радость.

"Оно богато различными витаминами категорий А, Б, С. Например, в индейке белка больше, чем в курице. Оно без холестерина, если вы хотите заботиться о своих сосудах, то я рекомендую употреблять мясо индейки. Оно гипоаллергенно, полезно пожилым людям, детям и беременным. И один из факторов, которые я хотела бы отметить. Есть такое вещество – триптофан. Триптофан отвечает за гормон счастья и радости. Люди, которые едят индейку, будут всегда себя чувствовать бодро, весело и здоровыми". Гендиректор ТОО "ОРДАБАСЫ ҚҰС" Елена Терещенко

Предприятие открылось 13 лет назад. В разных цехах трудится 350 работников. Здесь полный цикл производства. Выпускают 10 тысяч тонн мяса индейки в год. Его с удовольствием покупают, в том числе, в Кыргызстане и России.

Терещенко также рассказала, что сейчас они получили сертификат "Халяль" на Персидский залив и начали экспортировать в Катар. Ведутся переговоры с Саудовской Аравией.