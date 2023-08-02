Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Названы победители конкурса "Сделано в Казахстане"

Названы победители конкурса "Сделано в Казахстане" Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Первый канал "Евразия" подвел итоги конкурса "Сделано в Казахстане". От отечественных предпринимателей поступило более двухсот заявок, сообщает Zakon.kz.

Определить лучшего было сложно. Но это была очень интересная задача. Искали тех, кто поднимал бизнес с нуля: думал, как производить сырье, разрабатывал линейку товаров и придумывал сам, во что его упаковывать.

Лучшим по всем направлениям стал производственный комплекс "Аврора".

"Мы узнали из новостей, решили попытать свою удачу. Подали заявку, через какое-то время нам позвонили, сообщили радостную новость о том, что мы выиграли в конкурсе. Для нас это большой шанс на самом крупном телевизионном канале Казахстана показать наше производство, что мы действительно производим здесь, начиная от упаковки и заканчивая самой жидкостью, бытовую химию и косметику".Гендиректор производственного комплекса "Аврора" Данияр Алшанбаев

Предприятие открылось 13 лет назад и за это время сумело освоить новые виды производства. Помогло участие в госпрограмме форсированное и индустриально-инновационное развитие. Эти товары казахстанцам знакомы. Чего только стоит антимикробный гель для рук. В ассортименте гели для мытья посуды, средства для сантехники, мыло, шампуни и не только.

Победителя конкурса "Сделано в Казахстане" ждет специальный приз от Первого канала "Евразия". Это рекламный видеоролик. От его разработки до размещения в эфире. Пусть это будет нашим вкладом в развитие отечественного производства.

Многие участники конкурса привлекли внимание жюри своей продукцией, ее качеством, подходом к работе, отношением к потребителям. Среди них компания "Ордабасы құс", которая в прямом смысле дарит казахстанцам счастье и радость. 

"Оно богато различными витаминами категорий А, Б, С. Например, в индейке белка больше, чем в курице. Оно без холестерина, если вы хотите заботиться о своих сосудах, то я рекомендую употреблять мясо индейки. Оно гипоаллергенно, полезно пожилым людям, детям и беременным. И один из факторов, которые я хотела бы отметить. Есть такое вещество – триптофан. Триптофан отвечает за гормон счастья и радости. Люди, которые едят индейку, будут всегда себя чувствовать бодро, весело и здоровыми".Гендиректор ТОО "ОРДАБАСЫ ҚҰС" Елена Терещенко

Предприятие открылось 13 лет назад. В разных цехах трудится 350 работников. Здесь полный цикл производства. Выпускают 10 тысяч тонн мяса индейки в год. Его с удовольствием покупают, в том числе, в Кыргызстане и России.

Терещенко также рассказала, что сейчас они получили сертификат "Халяль" на Персидский залив и начали экспортировать в Катар. Ведутся переговоры с Саудовской Аравией.

Читайте также

Досаев выразил соболезнования семье погибшей при пожаре в Алматы

Пожар в Алматы: акимат организовал ночлег для пострадавших

Неблагоприятные метеоусловия 2 августа ожидаются в Алматы и еще двух городах РК

Елена Вебер
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений
Изменились правила подготовки водителей и сдачи экзаменов на права
Кто и почему так построил газопровод в Алматинской области
Кто и почему так построил газопровод в Алматинской области
Какая погода ждет казахстанцев в августе
Какая погода ждет казахстанцев в августе
Астролог рассказала, кто в ближайшее время будет на грани увольнения
Астролог рассказала, кто в ближайшее время будет на грани увольнения
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления