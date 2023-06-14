Новый закон "О государственных закупках": каким он будет

Министерство финансов разработало проект закона "О государственных закупках", сообщает Zakon.kz.

Новый законопроект "О государственных закупках" разработан с целью совершенствования законодательства в сфере государственных закупок. Во главу угла в процессе госзакупа ставится качество закупаемых товаров, работ и услуг (ТРУ). Также в планах перевести все ГЗ на единую платформу.

Как планируют повышать качество закупаемых ТРУ

Для повышения качества закупаемых товаров, работ, услуг разработчики предлагают развивать неценовые критерии путем широкого использования данных информационных систем государственных органов (по аналогии Первого кредитного бюро, Компра кз, Адата кз и т.д.).

Кроме того, заказчик получит право осуществлять надлежащий контроль за исполнением договора. Предлагается внедрение общественного контроля, особенно по работам, связанным со строительством (размещение в общем доступе графиков выполнения работ, отчетов по исполнению договоров (в т.ч. фото/видео), а также привлечение общественных советов).

Чтобы повысить квалификацию участников закупок, планируют закупки осуществлять среди потенциальных поставщиков, включенных в соответствующий рейтинг. Рейтинги будут строиться на основе различных данных (финансовая отчетность, кредитная история, благонадежность, репутация, судебная история и т.д.).

Законопроект содержит новое понятие "устойчивые государственные закупки", основанные на приобретении товаров, работ, услуг с учетом социальных, экономических и экологических аспектов.

Упрощение закупочных процессов

В новом законе о ГЗ будут лишь основные базовые положения, принципы, права и обязанности субъектов государственных закупок. Все процедурные положения закупок будут установлены на уровне Правил осуществления государственных закупок. Таким образом разработчики планируют убрать излишнюю зарегламентированность и забюрократизированность процесса ГЗ.

Процесс закупок будет полностью автоматизирован. Для упрощения закупочного процесса планируют сократить участие в закупках конкурсных и аукционных комиссий, дальнейшее развитие электронного магазина и конкурса с использованием рамочных соглашений.

Единая платформа государственных закупок

Во исполнение поручения главы государства касательно перевода закупок государственных и квазигосударственных организаций на единую платформу, а также в целях соответствия принципам "yellow pages rules" на первом этапе предлагается сохранение текущих закупочных площадок (goszakup.gov.kz, zakup.sk.kz, mitwork.kz) и создание портала ("Единое окно закупок 2.0"), который будет интегрироваться с ними для сбора и отображения детальной информации по планам закупок, объявлениям, договорам с единой точкой регистрации и входа.

Эти меры предоставят возможность потенциальным поставщикам участвовать в закупках в формате единого окна с сохранением действующих закупочных площадок. Поэтапно все ГЗ переведут на один единый портал закупок с одновременным отключением имеющихся закупочных площадок.

Вместе с тем предлагается пересмотреть роль единого организатора государственных закупок на республиканском уровне и центральным государственным органам осуществлять централизованные закупки самостоятельно на уровне государственного органа. Данный подход позволит проводить закупки в оперативном порядке, а также поспособствует своевременному освоению бюджетных средств.

Действующий порядок осуществления централизованных закупок местными исполнительными органами будет сохранен.

Кроме того, предусмотрен пересмотр порядка рассмотрения жалоб, а также роль контролирующего органа.

Принятие законопроекта потребует внесения изменений и дополнений в КОАП и ряд законов РК.

Проект размещен для публичного обсуждения до 27 июня 2023 года.