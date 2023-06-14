В Алматы начали ловить должников по налогам

В Алматы полицейскими и Региональной палатой частных судебных исполнителей проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Борышкер", сообщает Zakon.kz.

По информации Департамента государственных доходов, автомобили должников, у которых имеется постановление частных судебных исполнителей (ЧСИ), выявляют с помощью камер "Сергек" и отправляют на штрафстоянку до полного погашения задолженности.

Фото: ДГД по городу Алматы

"На сегодняшний день задолженность по налогу на транспортные средства составляет 4,9 млрд. тенге. Основная часть задолженности приходится на авто с большим объемом двигателя свыше 4000 куб. см", – говорится в сообщении.

За неделю на штрафстоянку водворили более двадцати автомобилей, в их числе Porshe cayenne, Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz E-класса и др.





Фото: пресс-служба ДГД по городу Алматы

ДГД по городу Алматы призывает автовладельцев в ближайшее время погасить налоговую задолженность во избежание водворения на штрафстоянки и издержек по оплате услуг судебных исполнителей.

Фото: пресс-служба ДГД по городу Алматы