В Алматы у должников по налогу начали забирать авто на штрафстоянку

Департамент государственных доходов Алматы совместно с Департаментом полиции и Региональной палатой частных судебных исполнителей проводят оперативно-профилактическое мероприятие "Борышкер" для взыскания налоговой задолженности за автотранспортные средства, сообщает Zakon.kz.

Автомобили должников, у которых имеется постановление частных судебных исполнителей, выявляются с помощью камер "Сергек" и водворяются на штрафстоянку до полного погашения задолженности.

Фото: ДГД Алматы

"На сегодняшний день задолженность по налогу на транспортные средства составляет 4,5 млрд тенге. Основная часть задолженности приходится на авто с большим объемом двигателя свыше 4000 куб. см", – отметили в ДГД.

Фото: ДГД Алматы

В ДГД Алматы призывают автовладельцев в ближайшее время погасить налоговую задолженность во избежание водворения на штрафстоянки и издержек по оплате услуг судебных исполнителей.