В Алматы у должников по налогу начали забирать авто на штрафстоянку
Фото: Zakon.kz
Департамент государственных доходов Алматы совместно с Департаментом полиции и Региональной палатой частных судебных исполнителей проводят оперативно-профилактическое мероприятие "Борышкер" для взыскания налоговой задолженности за автотранспортные средства, сообщает Zakon.kz.
Автомобили должников, у которых имеется постановление частных судебных исполнителей, выявляются с помощью камер "Сергек" и водворяются на штрафстоянку до полного погашения задолженности.
Фото: ДГД Алматы
"На сегодняшний день задолженность по налогу на транспортные средства составляет 4,5 млрд тенге. Основная часть задолженности приходится на авто с большим объемом двигателя свыше 4000 куб. см", – отметили в ДГД.
Фото: ДГД Алматы
В ДГД Алматы призывают автовладельцев в ближайшее время погасить налоговую задолженность во избежание водворения на штрафстоянки и издержек по оплате услуг судебных исполнителей.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript