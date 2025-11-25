#АЭС в Казахстане
События

В Алматы у должников по налогу начали забирать авто на штрафстоянку

Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 11:00 Фото: Zakon.kz
Департамент государственных доходов Алматы совместно с Департаментом полиции и Региональной палатой частных судебных исполнителей проводят оперативно-профилактическое мероприятие "Борышкер" для взыскания налоговой задолженности за автотранспортные средства, сообщает Zakon.kz.

Автомобили должников, у которых имеется постановление частных судебных исполнителей, выявляются с помощью камер "Сергек" и водворяются на штрафстоянку до полного погашения задолженности.

подготовка сотрудников полиции к рейду, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 11:00

Фото: ДГД Алматы

"На сегодняшний день задолженность по налогу на транспортные средства составляет 4,5 млрд тенге. Основная часть задолженности приходится на авто с большим объемом двигателя свыше 4000 куб. см", – отметили в ДГД.

рейды полиции по выявлению должников, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 11:00

Фото: ДГД Алматы

В ДГД Алматы призывают автовладельцев в ближайшее время погасить налоговую задолженность во избежание водворения на штрафстоянки и издержек по оплате услуг судебных исполнителей.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
