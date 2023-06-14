В Алматы полицейского, толкнувшего иностранку, уволили

Конфликт между полицейскими и иностранками в Алматы получил продолжение. Начальник Департамента полиции города Арыстангани Заппаров заявил, что провинившегося сотрудника уволили, сообщает Zakon.kz.

4 июня 2023 года инцидент с участием полицейского произошел в Алматы рядом с ночным клубом.

Очевидцы сняли видео, на кадрах которого страж порядка толкает девушку и она падает. В пресс-службе полиции тогда заявили, что "по данному факту начата служебная проверка".

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14 июня в пресс-службе полиции Алматы уточнили, что полицейского уволили.

Кроме того, он пришел на службу незадолго до случившегося.