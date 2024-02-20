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Главный полицейский Алматы раскрыл схемы мошенников

Главный полицейский Алматы раскрыл схемы мошенников Фото: freepik
Начальник полиции Алматы Арыстангани Заппаров обратился к жителям и гостям города. Он назвал и предупредил о наиболее популярных схемах мошенничества, сообщает Zakon.kz.

Его заявление опубликовано 20 февраля 2024 года на личной странице в Facebook.

"Внимание! WhatsApp – мошенничество! На WhatsApp потенциальной жертвы от контакта, взломанного мошенниками, приходит вредоносная ссылка, с просьбой пройти по ней, проголосовать, поставить лайк, оставить комментарии, принять участие в розыгрыше и других опросниках. Таким образом, этот злосчастный "клик" открывает доступ злоумышленникам к учетной записи жертвы, а значит, в последующем от его имени аналогичные сообщения будут приходить всем его контактам".Арыстангани Заппаров

Далее, продолжил Заппаров, через взломанный WhatsApp мошенники рассылают всем контактам текст с просьбой занять денежные средства под различными предлогами, указывая при этом подставные счета третьих лиц.

"Полиция предупреждает: не переходите по сомнительным ссылкам и не вводите свои личные данные. Если вы подозреваете, что в спешке выполнили просьбу мошенника, можете проверить наличие параллельного доступа к вашему WhatsApp – аккаунту, зайдя в одноименном приложении в "настройки", далее "привязанные устройства".Арыстангани Заппаров

Также сказано:

"Если в данной вкладке будет неизвестное устройство, которое вы не привязывали, немедленно осуществите выход с этой сессии".

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Кроме того, Казнет заполнен рекламой всевозможных инвестпрограмм и платформ. Повышенный интерес к инвестиция дает поле для действий со стороны мошенников. Ранее специалисты рассказали, как не стать жертвой злоумышленников в попытках заработать.

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