Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Генпрокуратура выясняет, из-за чего случился пожар в Абайской области

Казахстан пожар в Абайской области Фото: пресс-служба МЧС РК
Заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев в кулуарах Мажилиса 14 июня поделился с журналистами версиями пожара в Абайской области, которые сейчас рассматривает следствие, сообщает Zakon.kz.

Генпрокуратура рассматривает несколько версий причины пожара.

"Первая версия – это поджог с целью дальнейшей продажи лесного фонда третьим лицам. Это ни для кого не секрет. Вторая – халатность причастных лиц, которые должны были не допустить распространение огня. Может быть неосторожное обращение с огнем, то есть человеческий фактор. Ну и третья версия, конечно, не исключаем природный характер. Но все три версии будем смотреть одновременно. Не исключаем ни одной из них".Жандос Умиралиев

Он также отметил, что в мае состоялся приговор суда в отношении бывших руководителей резервата "Семей Орманы". Директор и его заместитель на системной основе получали взятки, занимались реализацией лесной продукции.

"Они осуждены к 10 годам лишения свободы. Также в этой серой схеме участвовали еще три предпринимателя, которые давали эти взятки и реализовали лесную продукцию. Они также осуждены к 10 годам лишения свободы за совершения преступлений в составе ОПГ".Жандос Умиралиев

Жандос Умиралиев также заверил, что всех, кто допустил халатность, привлекут к ответственности.

О том, что в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив, стало известно 8 июня 2023 года. В результате крупного пожара погибли 14 человек. Их посмертно наградили орденами.

Читайте также

В Алматы полицейского, толкнувшего иностранку, уволили

В Алматы задержали курьера с украденным пистолетом и патронами

Шестые сутки тушат крупный пожар на месторождении "Каратурун Южный"

Жадра Жулмухаметова
Генпрокуратура Абайская область Пожар в Абайской области Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Абайской области сменился аким района, охваченного лесным пожаром
В Абайской области сменили акима района, охваченного лесным пожаром
Касым-Жомарт Токаев
Токаев: Соответствующие органы дали неправильный прогноз по масштабу бедствия
На дорогах Алматы кортеж из элитных авто устроил беспредел
На дорогах Алматы кортеж из элитных авто устроил беспредел
Был ли Ильин в Дубае во время пожара в Абайской области, рассказали в МЧС
Был ли Ильин в Дубае во время пожара в Абайской области, рассказали в МЧС
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления