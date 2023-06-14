Генпрокуратура выясняет, из-за чего случился пожар в Абайской области

Заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев в кулуарах Мажилиса 14 июня поделился с журналистами версиями пожара в Абайской области, которые сейчас рассматривает следствие, сообщает Zakon.kz.

Генпрокуратура рассматривает несколько версий причины пожара.

"Первая версия – это поджог с целью дальнейшей продажи лесного фонда третьим лицам. Это ни для кого не секрет. Вторая – халатность причастных лиц, которые должны были не допустить распространение огня. Может быть неосторожное обращение с огнем, то есть человеческий фактор. Ну и третья версия, конечно, не исключаем природный характер. Но все три версии будем смотреть одновременно. Не исключаем ни одной из них". Жандос Умиралиев

Он также отметил, что в мае состоялся приговор суда в отношении бывших руководителей резервата "Семей Орманы". Директор и его заместитель на системной основе получали взятки, занимались реализацией лесной продукции.

"Они осуждены к 10 годам лишения свободы. Также в этой серой схеме участвовали еще три предпринимателя, которые давали эти взятки и реализовали лесную продукцию. Они также осуждены к 10 годам лишения свободы за совершения преступлений в составе ОПГ". Жандос Умиралиев

Жандос Умиралиев также заверил, что всех, кто допустил халатность, привлекут к ответственности.

О том, что в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив, стало известно 8 июня 2023 года. В результате крупного пожара погибли 14 человек. Их посмертно наградили орденами.